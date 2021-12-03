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Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! - Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!

03.12.2021 11:06
Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!

Son dakika: TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile TÜİK'in kendisine randevu vermediğini ifade etmiş ve " Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" demişti.

Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!

Halk TV'nin haberine göre; Kılıçdaroğlu ve beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel görüşme için TÜİK'e geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK'in kapıları randevuları olmadığı gerekçesiyle açılmadı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

" Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımı ilgilendirmektedir. Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşırlar. Dün, TÜİK Başkanlığı'ndan randevu istedik. Gelen milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomi ve sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya, sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Kendilerine TÜİK'in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk. Metinde, "Merkez Teşkilatımıza veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca bilgi talepleriniz için Ankara'da bulunan merkez teşkilatımıza gelebilir veya 26 il müdürlüğünde bulunan bölge müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz" diyor. Biz kendi internet sitelerinde yer alan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Bu tablo, Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen vatandaşlarımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal ve sivil toplum kuruluşunun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına dair açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor, kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir."

"Burası, enflasyon oranlarını açıklıyor. Bakınız bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3.51, yıllık enflasyon 20.21. Bu rakamlar güven vermiyor" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda karşılaştığınız enflasyon 3.51 mi?

Bir grup akademisyen ve sosyal bilimci onlar da enflasyon tahmininde bulunuyorlar. Onlar 9.31 diyor aylık enflasyonu, yıllık 58.63 diyorlar. Şunu açıkça ifade edeyim. CHP'nin genel başkanı olarak, milyonlarca işçinin, emeklinin, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Benim siyaset yapmak anlayışım budur. Ben sosyal demokratım. Devletin sosyal olmasını, fakirden fukuradan yana olmasını isterim. Eğer TÜİK, rakamları küçültüyor, bu rakamları doğru diye paylaşıyorsa memura, işçiye, emekliye 'Daha az vereceğim' anlamına geliyor. Böyle bir tabloya sessiz kalırsam ben siyaseti neden yapıyorum? İşçinin, memurun, emeklinin hakkını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o. Memurun, işçinin, emeklinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. TÜİK rakamları küçük gösteriyor. Soracaktık 'Bu verileri kimlerden aldınız?' diye. Milyonların hakkını savunmak temel görevimizdir."

TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Burası artık bir devlet kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi hakkıyla yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar, oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergi ile yapıldı. Aldığınız aylıklar işçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır.

Bu tablonun Cumhuriyet tarihinde önemli bir tablo olduğunun, önemli bir kırılma olduğunun farkındayım. Eğer, devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, halkın geliriyle oynuyor, talimatla görev yapıyorlarsa kendileri suçludur."

MERKEZ BANKASI BAŞKANIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ekim ayında 1,5 saatlik bir görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik" demişti. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" diye konuşmuştu. Kurumdaki görevden almalarla ilgili de konuşan Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi" ifadesini kullanmıştı.

Kasım ayı başında sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 48 zam yapılmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, enerji zammını görüşmek için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!

Kılıçdaroğlu, TÜİK, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! - Son Dakika Ekonomi


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