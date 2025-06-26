SPIEF 2023: Yüksek Faiz ve Ruble Gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

SPIEF 2023: Yüksek Faiz ve Ruble Gündemde

26.06.2025 11:16
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St. Petersburg Forumu'nda yüksek politika faizi, güçlü ruble ve yaptırımlar ön planda.

Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bu yıl yüksek politika faizi ve güçlü ruble gündemdeki konular arasında yer alırken, yaptırımlara ilişkin açıklamalar da dikkati çekti.

Küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin ele alındığı SPIEF'in, 28'incisi, 144 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla St. Petersburg'taki Expo Center'da gerçekleştirildi.

Forum katılımcıları toplam 6,3 trilyon ruble (yaklaşık 80 milyar dolar) değerinde, 1060 anlaşma imzalarken, foruma, Rusya'da faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra özellikle Asya ve Körfez bölgelerinden temsilciler ilgi gösterdi.

Bahreyn, Rusya'nın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen SPIEF'in bu yılki misafir ülkesi olurken, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang ve Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Prens Nasır bin Hamad bin İsa Al Halife foruma katılan üst düzey isimler arasında yer aldı.

Rus yetkililer, foruma bu yıl önceki yıllara kıyasla ABD'den daha fazla yetkilinin katıldığı bilgisini paylaşırken, SPIEF'te bu yıl yaptırımların yanı sıra Rusya Merkez Bankasının uyguladığı yüksek politika faizi ve bu yıl yabancı para birimleri karşısında güçlenen rublenin durumu tartışılan çeşitli konular arasında ön plana çıktı.

Rusya'daki yüksek politika faizinin ekonomiye etkisi

Rus ekonomisinin tepe isimleri tarafından yüksek politika faizine ilişkin yapılan açıklamalar ülkede tartışma yaratırken, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'un bir oturumda yaptığı "resesyonun sınırdayız" açıklaması özellikle dikkati çekti.

Enflasyonun düşürülmesi gerektiğini, bu nedenle uygulanan sıkı para politikasını anlayışla karşıladıklarını ifade eden Reşetnikov, ekonomide aşırı soğuma yaşanabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

Aynı oturumda konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ise enflasyonun artış oranında yavaşlama emareleri görmeye başladıklarını belirterek, söz konusu sürece paralel bir şekilde faizde indirim yapmayı planladıklarını ifade etti.

Nabiullina, Rus ekonomisinin soğuma sürecine girdiğine işaret ederek, "Enflasyon, beklentimizden de daha hızlı bir şekilde düşüyor." dedi.

Forumun ana oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Fiyat artışıyla mücadele için alınan önlemlerin, ekonominin aşırı ısınma sürecinden daha dengeli bir büyümeye geçişi sağlaması gerekir. Aynı zamanda, bazı uzmanlar, (Rusya'da) ekonomik durgunluk ve hatta resesyon risklerine işaret ediyor. Buna hiçbir koşulda izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Geçen yılı yüzde 4,3 büyümeyle tamamlayan Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor.

Rublenin "adil değeri" tartışması

Yabancı para birimler karşısında bu yıl güçlü bir performans sergileyen rublenin durumu, forum kapsamında düzenlenen panellerde yetkililerin sıklıkla değerlendirme yaptığı bir başka konu olarak ön plana çıktı.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi German Gref, dolar/ruble paritesindeki mevcut 78-79 seviyesinin dengesiz bir durum yarattığına işaret ederek, paritenin en az 100 seviyesinde olması gerektiğini savundu.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov da benzer görüşte olduğunu dile getirerek, Rus ihracatçıların güçlü ruble nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi.

Forumda konuşan Rusya Merkez Bankası Para Politikası Bölümü Başkanı Andrey Gangan ise rublenin ekonomideki durumu "objektif" bir şekilde yansıttığı görüşünü paylaşarak, "Yüksek faiz oranı, ithalat dahil olmak üzere talebi kısıtlar ve rubleyi cazip hale getirir. Para ruble cinsinden varlıklara yöneliyor." dedi.

Dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi Rusya'nın para birimi ruble yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 30'a yakın değer kazandı.

Yaptırımların ekonomik faturası

Yaptırımlar, rublenin durumu ve sıkı para politikası forumda ele alınan konular arasında yer aldı.

Putin, forumdaki konuşmasında, yaptırımlarla Rus ekonomisine zarar vermeye çalışanların kendilerine zarar verdiğini belirterek, 3Gölge filosu da dahil olmak üzere bize zarar verme girişimleri de ortak sorunlara yol açacaktır. Çünkü bu sonuçta küresel petrol fiyatlarını etkileyecek ve bunu yapmaya çalışan ülkeler üzerinde etkili olacaktır.3 değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de forum marjında Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Rus gazından mahrum kalması nedeniyle 1 trilyon avrodan fazla zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Petersburg, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPIEF 2023: Yüksek Faiz ve Ruble Gündemde - Son Dakika

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