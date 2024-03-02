Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi

Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

02.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:23
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubatta 3,1 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 188,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,8 artışla 14,9 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,8'lik yükselişle 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 14,1 artışla 453,4 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1 milyar 80 milyon dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 64 ilin ihracatının arttığı görüldü.

Geçen ay 1388 firmamız ilk kez dış satım yaptı. Avro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi şubat ayında da devam etti. Geçen ay parite farkı ihracata 63,5 milyon dolar katkı verdi. Birim ihracat değeri ise 1,43 dolar oldu

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 29 ŞUBATSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.543.5153.124.51422,814,834.322.48735.965.7414,813,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.725.0982.158.33425,110,221.907.52924.288.08110,99,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri822.1331.051.91227,95,011.497.08212.637.6209,94,9
Yaş Meyve ve Sebze307.939319.5733,81,53.045.8883.544.82616,41,4
Meyve Sebze Mamulleri170.702234.78037,51,12.489.4102.534.3081,81,0
Kuru Meyve ve Mamulleri106.464178.07167,30,81.556.7111.713.88310,10,7
Fındık ve Mamulleri155.574197.24526,80,91.696.6681.971.40516,20,8
Zeytin ve Zeytinyağı81.39482.9051,90,4612.174837.32836,80,3
Tütün64.82276.36017,80,4870.529912.1674,80,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri16.06917.4898,80,1139.066136.544-1,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER242.539312.12328,71,53.960.5713.641.050-8,11,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller242.539312.12328,71,53.960.5713.641.050-8,11,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ575.878654.05713,63,18.454.3888.036.610-4,93,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri575.878654.05713,63,18.454.3888.036.610-4,93,1
II. SANAYİ13.457.12014.908.69910,870,7184.747.425182.171.491-1,470,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.017.5171.216.64719,65,814.925.68514.307.570-4,15,5
Tekstil ve Hammaddeleri714.627813.04313,83,910.185.8919.621.392-5,53,7
Deri ve Deri Mamulleri171.497143.195-16,50,72.095.4261.774.626-15,30,7
Halı131.393260.40898,21,22.644.3682.911.55210,11,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.263.0142.607.30415,212,433.514.95430.928.893-7,712,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.263.0142.607.30415,212,433.514.95430.928.893-7,712,0
C. SANAYİ MAMULLERİ10.176.58911.084.7488,952,6136.306.785136.935.0280,552,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.576.6681.503.506-4,67,120.961.98218.970.099-9,57,3
Otomotiv Endüstrisi2.610.3303.130.41819,914,831.532.52535.578.53512,813,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri48.988141.290188,40,71.384.7182.179.00157,40,8
Elektrik ve Elektronik1.303.1441.290.457-1,06,115.488.56116.231.4574,86,3
Makine ve Aksamları847.877911.7687,54,310.526.79711.378.9518,14,4
Demir ve Demir Dışı Metaller1.000.934985.390-1,64,714.069.33912.341.882-12,34,8
Çelik1.056.0711.386.03831,26,619.816.51215.202.376-23,35,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri354.126353.006-0,31,75.379.8994.562.942-15,21,8
Mücevher525.446481.943-8,32,35.946.2847.653.70628,73,0
Savunma ve Havacılık Sanayii287.111302.5395,41,44.310.0275.612.10030,22,2
İklimlendirme Sanayii565.895598.3945,72,86.772.7757.223.9776,72,8
III. MADENCİLİK397.255453.39714,12,26.324.0845.805.941-8,22,2
Madencilik Ürünleri397.255453.39714,12,26.324.0845.805.941-8,22,2
T O P L A M (TİM*)16.397.89018.486.61012,787,7225.393.996223.943.173-0,686,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.161.3462.598.96720,212,329.188.43434.801.26319,213,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI18.559.23721.085.57613,6100,0254.582.430258.744.4351,6100,0

Kaynak: AA

İhracat, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi - Son Dakika

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