Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün - Son Dakika
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Ekonomi

Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün

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Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
31.07.2025 09:43
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Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
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Bugün, 31 Temmuz 2025, sürücüler için kritik bir ödeme günü. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyenler, 7.438 TL'lik yenileme ücreti ve ceza ile toplamda 20.416 TL ödeme yapmak zorunda kalacak. Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitini ödemeyenler, yüzde 4,5 gecikme faizi ve e-haciz işlemleriyle karşı karşıya kalacak, bu nedenle her iki ödemenin de bugün gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bugün, 31 Temmuz 2025, sürücüler için kritik bir ödeme günü. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün olan bu tarihte, sürücülerin işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresini uzatmadığını açıkladı ve 31 Temmuz sonrasında eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağını duyurdu. Yenileme işlemi için sürücüler, nüfus müdürlüklerine başvurarak randevu alabilir ve 15 TL karşılığında eski ehliyetlerini yenileyebilirler.

Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün

31 TEMMUZ'DAN SONRA YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 TL'YE ÇIKIYOR

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olarak belirlendi. Bu ücret, harç, değerli kâğıt bedeli, vakıf payı ve ortalama sağlık raporu masrafını kapsıyor. Eski ehliyetle yakalanan bir sürücünün ödeyeceği toplam tutar ise ceza ve yenileme birlikte hesaplandığında tam olarak 20 bin 416 TL'yi buluyor.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalışarak süreci titizlikle yürütüyor.

Ehliyet yenilemek isteyenler, randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak işlem başlatabiliyor. Randevu almak için:

NVİ randevu sistemine giriş yapılır.

"Sürücü Belgesi İşlemleri" sekmesi seçilir.

T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler girilir.

Randevu alınacak il ve ilçe seçilir.

Uygun tarih ve saat belirlenerek onaylanır.

Randevu bilgisi cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün

MTV BORCUNU ÖDEMEYENE HACİZ

Aynı zamanda, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için de son gün. Sürücüler, MTV borçlarını zamanında ödemezlerse, yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak ve borçları nedeniyle e-haciz işlemleri başlatılabilecek. Araç muayenesi işlemleri için de vergi borcunun ödenmiş olması şart. Bu nedenle, araç sahiplerinin hem ehliyet yenileme hem de MTV borçlarını ödemek için son fırsat olan bugünü değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.

Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Motorlu Taşıt Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" ekranına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, araç plakası ve güvenlik kodu girilerek sorgulama yapılabiliyor.

MTV NEREDEN VE NASIL ÖDENİYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri, yetkili bankalar ve PTT şubeleri üzerinden ödenebiliyor. İnternet üzerinden işlem yapacak vatandaşlara, sahte sitelere karşı "gib.gov.tr" gibi resmi adreslerin tercih edilmesi konusunda uyarı yapılıyor.

MTV 2025 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı.

• 2024'te 2.343 TL olan MTV, 2025'te 3.372 TL'ye yükseldi.

• 5.265 TL vergi ödeyen bir aracın MTV'si 2025'te 7.577 TL oldu.

Araç sahiplerinin her yıl iki taksitte ödediği MTV tutarları, yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için geçerli olacak yeni rakamlar belli oldu. Borçlarını sorgulamak ve ödemek isteyen vatandaşlar işlemlerini dijital platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÖDEME TARİHLERİ UZATILDI MI?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetle değiştirilmesi için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Ehliyet yenileme süreci, 2016 yılından bu yana üç kez uzatılmıştı, ancak bu defa herhangi bir uzatma yapılmayacak. Bu nedenle, sürücüler için son fırsat olan bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün - Son Dakika

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