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Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! - Son Dakika

Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!

23.12.2021 13:53

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık" ifadesini kullandı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

"GİRDİ FİYATLARI ÇOK ARTTIĞI İÇİN GIDADA DA FİYATLAR ARTTI"

Son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı" diye konuştu.

"İNDİRİMLERİ FİYATLARIMIZA YANSITMAYA BAŞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullandı.

"İLK HAREKETİ YAPARAK PİYASADA ÖNCÜLÜK YAPTIK"

Yıldırım, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek, "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık" dedi.

Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık

"TUVALET KAĞITLARINDA YÜZDE 30'A YAKIN İNDİRİM YAPTIK"

Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, konunun sosyal sorumluluk boyutunun da bulunduğunun altını çizdi. Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."

MART 2022'DE 1000 MAĞAZAYA ULAŞILACAK

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını belirtti. Yıldırım, Tarım Market sayısını artmayı sürdürdüklerini, Mart 2022'de 1000 mağazaya ulaşacaklarını bildirdi.

Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!

Recep Tayyip Erdoğan, Döviz, Kredi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! - Son Dakika Ekonomi


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