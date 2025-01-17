Taşınmaz Satışları ve İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Taşınmaz Satışları ve İmar Planları Onaylandı

ÖİB, çeşitli taşınmazların satışını ve bazı imar planlarının onayını Resmi Gazete'de yayımladı.

17.01.2025 10:16
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın 75 milyon 525 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Aynı mahalledeki diğer taşınmazın 54 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren ERK İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ve başka bir taşınmazın da 61 milyon 100 bin lira bedelle Harun Reşit Yaşar'a satışı onaylandı.

Türkiye ?eker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Iğdır'ın Merkez ilçesi Baharlı Mahallesi'ndeki taşınmazın 190 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi'ndeki taşınmazın 107 milyon bedelle en yüksek teklifi sunan Yiğit Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Öte yandan, Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik imar planlarının onaylanması kararlaştırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi ve Mersin'in Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazların uygulama imar planına yapılan itirazların reddedilmesine de karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Taşınmaz Satışları ve İmar Planları Onaylandı - Son Dakika

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