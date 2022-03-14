Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor - Son Dakika
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Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor

14.03.2022 10:45

Erdoğan tarafından 2017 yılında temeli atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna kurulan 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusundan sonra dev havalimanında deneme uçuşları nisanda başlıyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi. Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

DENEME UÇUŞLARI NİSANDA

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi. Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

İLK UÇAK SANAL ORTAMDA İNDİ

Pazar Kaymakamlığı'nca ise sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi. Kaptan pilot, anonslarında, "Uçağımız birazdan Rize'ye gitmek üzere havalanacaktır. Yolculuğumuzu saat 14.30'da Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derecedeki sıcaklıktaki yağmurlu deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz. Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı'nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık diye üzülmeyin zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz" dedi.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

"OTOBÜSE BİNER GİBİ UÇAĞA BİNECEĞİZ"

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Enes Sarıçiçek, "Ayda en az bir kere İstanbul'a gidip gelen insanlarız. Bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Hemen yanımızda olması mesafeleri kısaltacak. Turizm açısından memleketimize katkısı olacak. İlk uçuşları heyecanla bekliyoruz. Keşke bizi de alsalar, bu heyecana ortak olsak" diye konuştu. Dursun Ali Serçe ise "Ben 68 yaşındayım. Daha önce buraya havaalanı yapılacak deseler inanmazdım ama şimdi neredeyse uçaklar inmeye başlayacak. Bizler geç kaldık ama inşallah çocuklarımız istifade edecek. Hizmet neredeyse kapımızın önüne geldi. Otobüse biner gibi uçağa bineceğiz. Uçak seslerini duydukça bunu da gördük, diye şükredeceğiz" dedi.

Hizmetin ayaklarına geldiğini söyleyen Yeter Atış da "Rize'ye havaalanı yapılacak, dendiğinden itibaren çok hevesli ve heyecanlıydık. Neredeyse tüm aşamalarını takip ettik. Artık son işlemler yapılıyor. Uçakların inmeye başladığını göreceğiz. Hizmet ayağımızın altına geldi" diye konuştu.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
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Rize Artvin Havalimanı, Türkiye, Nisan, Rize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor - Son Dakika
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