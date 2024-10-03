THY, Türkiye Ekonomisine 56 Milyar Dolar Katkı Sağladı

Ekonomi

TÜRK Hava Yolları (THY) yönetimi, Türkiye Tanıtım Etkinlikleri kapsamında Malatya'da bir araya geldi. 2023 yılında THY'nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolarlık bir katkı sağladığını söyleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Bu rakamın 30 milyar doları direkt gelir, 16 milyar doları turizm katkısı kalanı da diğer katkılar olmak üzere Türkiye'ye katkısı 56 milyon dolar oldu. Türkiye ekonomisinin 1,1 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu göz önünde bulundurursak Türk Hava Yolları tek başına ülke ekonomisini yüzde 21'ine katkı sağlayan bir şirket olmuştur. 2033 yılında da THY'nin ülke ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı.

THY, Malatya'da Türkiye Tanıtım etkinlikleri kapsamında Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Belediye Başkanı Sami Er, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Ardından Bolat, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Malatya için çok özel bir gün. Çünkü hizmet sektörü, turizm, dünyada en fazla ülkelerin peşinde koştuğu, elde etmek istediği önemli bir sektör. Dolayısıyla Malatya tarih ve kültür şehri olarak hep en önde olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yine en önemli merkezlerden bir tanesi olmuştur. Biz Malatya'yı Malatya türküsünde olduğu gibi eşi benzeri olmayan bir şehir olarak tanımladık. Önemli olan bu denli kıymetli bir hazinenin tanıtılması ve Malatya ilimizin turizmden daha fazla gelir elde edebilmesi bakımından şehrimizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak toplantıyı gerçekleştiriyoruz" dedi.

'BUGÜNE KADAR 6 KITA VE 130 ÜLKEDE UÇUŞ YAPMAKTAYIZ'

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise "Tarihi milattan önce binlerce yıl önceye dayanan ve o günden bugüne medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Malatya şehri, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomik anlamda da ülkemizin eşsiz şehirlerinden biri. Bereketli Hilal içerisindeki konumuyla tarihi boyunca kültürlere ve medeniyetlere en sahipliği yapan Malatya turizm açısından maalesef hak ettiği noktada değil. Geçtiğimiz yıllarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere kültürlerin başyapıtlarına sahip Malatya'nın kanyonları da büyük potansiyel barındırıyor. Belediyemizin çalışmalarıyla turistler için büyük bir cazibe alanına dönüşen bu değerlerimizin güzel tanıtım faaliyetleriyle birlikte dünyanın her yerinden turisti buraya çekeceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin Bayrak Taşıyıcı Havayolu markası olarak biz tam da bu amaçla Türkiye Tanıtım Faaliyetleri düzenliyoruz. Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz bu etkinliklerde ülkemizin her köşesine yayılmış olan zenginliklerini ve değerlerini tanıtıyor ve insanları ülkemize davet ediyoruz. 2022 yılında başladığımız etkinliklerimizi bugüne dek Amerika, Asya'da olmak üzere 18 dünya şehrinde etkinlikler düzenledik ve milyonlarca insana ulaştık. Etkinliklerimizin geri dönüşleri de yolcu sayılarımıza hızla artışla gözlemlemekteyiz. Ülkemizin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olarak bugüne kadar 6 kıta ve 130 ülkede uçuşlar yapmaktayız" dedi.

'10 SENEDE 4'ÜNCÜ BÜYÜK HAVAYOLU ŞİRKETİ OLACAĞIZ'

Türk Hava Yolları'nın 2005 yılında 65 uçağı olan ve yabancıların butik diye gösterdiği bir havayolu olduğunu belirten Bolat, "Türk Hava Yolları son 20 yılda yüzde 12 oranında büyüdü. Dünyadaki diğer havayolları ortama 3,5-4 büyürken THY yüzde 12 oranında büyüdü. Bugün 470'e yakın uçağımız var. 470'e yakın uçağı olan ve yılda 90 milyon yolcu taşıyan bir dünya markası oldu. Bundan sonra gideceğimiz yolda da 10 senede 810 uçağı olan dünyadaki 4'üncü büyük havayolu olacak. Ülkemize çok büyük katkısı oluyor. Özellikle istihdam anlamında 10 bin çalışanı olan bir şirketten bugün 94 bin çalışanı olan bir şirkete dönüştü. 10 yıl sonra 150 bin çalışanı olan bir şirket olacak" diye konuştu.

'2033 YILINDA DA THY'NİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 144 MİLYAR DOLAR OLACAK'

2023 yılında THY'nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolarlık bir katkı sağladığını söyleyen Bolat, "Bu rakamın 30 milyar doları direkt gelir, 16 milyar doları turizm katkısı kalanı da diğer katkılar olmak üzere Türkiye'ye katkısı 56 milyon dolar oldu. Türkiye ekonomisinin 1.1 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu göz önünde bulundurursak Türk Hava Yolları tek başına ülke ekonomisini yüzde 21'ine katkı sağlayan bir şirket. 2033 yılında da THY'nin ülke ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak. Şu an da dünyanın 364 noktasına uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILLIK UÇUŞ SAYIMIZ 530 BİNİN ÜZERİNDE'

Bolat, "Türkiye'de 21 tane UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerimiz var. Dünyaya buraları anlatıyoruz. 18 tane Amerika'da Asya'da etkinlik yaptık ve milyonlarca kişiye ulaştık. Onlara ülkemizin değerlerini anlatıyoruz. Kültür turizmi için gelen bir turist ülkeye 3 bin dolar para bırakıyor. Bu açıdan da kültürel turistleri buralara çekmemin çok büyük bir önemi var. Yıllık uçuş sayımız 530 binin üzerinde. Bunun aşağı yukarı 205 bini iç hatlarda olmuş. 325 bini de dış hatlarda olmuş. Geçen seneden bu seneye iç hatlarda uçuş sayılarımız yüzde 7 oranında artmış" dedi.

'DEPREMDE BURAYA İLK HİZMET EDEN ANADOLU JET VE TÜRK HAVA YOLLARI OLDU'

Bolat, "Deprem bölgesi Malatya başta olmak üzere 2025 yılı yaz ve kış tarifesinde pozitif ayrımcılık yapacağız. Biraz daha frekansları arttıracağız, saatleri düzelteceğiz. THY, Türkiye'nin hizmetinde olan bir havayolu. Depremde buraya ilk hizmet eden Anadolu Jet ve Türk Hava Yolları oldu. Bir ay boyunca kargo uçaklarımızla deprem bölgesine çadır, yardım malzemeleri taşıdık. 1 ay boyunca hiç yurt dışına uçuş yapmadık. Kargo uçaklarımızı bu bölgelere sarf ettik. Buralardan ücretsiz tahliyeler yaptık. Deprem zamanı ve sonrasında 300 milyon dolara yakın nakdi ayni yardımlarımız oldu. Bunlar devam edecek. Eğer THY'nin finansalları güçlü olmasaydı bunların hiçbirini yapamazdık. O nedenle THY'nin büyüyerek yoluna devam etmesi lazım" diye belirtti.

'THY GEÇEN SENE ÜLKEYE 18 MİLYAR DOLAR GETİRDİ'

Bolat, "Bugünkü yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ana kaynağı sattıklarımızdan daha fazla dışardan mal alıyoruz. Cari açığımız var. 100 milyar dolarla kadar çıkmıştı. Cari açığımız fazla olduğu sürece enflasyon artıyor. Paranın değeri düşüyor O nedenle cari fazlalık yapmamız lazım. THY geçen sene ülkeye 18 milyar dolar getirdi. Türkiye'deki en büyük mal ihracatçısına bakıyoruz. Birinci sırada akaryakıt şirketi var. 6 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. İthal ediyor ham maddeyi işliyor ve satıyor. İkincisi büyük bir otomobil firması. O da 6 milyar dolara yakın. THY tek başına bu üç firmadan daha fazla ihracat yapmış. Bu getirdiği 18 milyarın içinden uçak kiraları, motor bakım maliyetleri gibi dövizle alınan şeyleri çıkardıktan sonra da 8 milyar dolar net para ülkemizde kalmış. Genelde baktığımızda hizmet ihracatında böyle bir tablo. 100 milyar dolarlık hizmet ihracatımız var. Bunun 55 milyar doları ülkemizde kalıyor. O nedenle Malatya ve ülke ekonomimizin kalkınmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi hizmet ihracatı olacak. Biz birkaç ay içerisinde hizmet ihracatçılarını buraya getireceğiz. Sağlıkçılar, turizm, eğitim gibi. Türkiye'de şu anda 300 binden fazla yabancı öğrenci eğitim görüyor. Malatya'da ne kadar? 5 bin. Çok az. Malatya'ya özel üniversitelerin açılması için teşvik edeceğiz. Çünkü Türkiye şu anda 130 ülkeden öğrenci toplayan bir ülkeye dönüştü" dedi.