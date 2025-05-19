Ticaret Bakanı Bolat, 19 Mayıs çerçevesinde genç girişimcilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, 19 Mayıs çerçevesinde genç girişimcilerle bir araya geldi Açıklaması

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin Yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız." dedi.

19.05.2025 12:53
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, " Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin Yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız." dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda Bakan Bolat, genç girişimcilerle bir araya geldi.

"Genç Girişimciler STK Buluşması"ndaki konuşmasına, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bolat, 19 Mayıs'ın Milli Mücadele'nin başlangıcının, işaret fişeğinin atıldığı yeri ve zamanı temsil ettiğini söyledi.

Bakan Bolat, 19 Mayıs ile başlayan süreçte, emperyalist ülkelere karşı vatanın kurtarılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Türk ordusu ve Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandırdığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu anımsattı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahraman şehitleri, gazileri rahmetle, şükranla anan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti'nin de gençlerle birlikte ilelebet yaşayacağını, payidar olacağını dile getirdi.

Bolat, bir ülkenin güçlü bir şekilde yola devam etmesinde ve dünyada saygın bir ülke olmasında en önemli hususlardan birinin, güçlü bir ekonomiye, güçlü bir ticarete, ekonomik bağımsızlığa sahip olması olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere hedef çizdiği Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin Yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız. Çünkü gençlerimiz iyi yetişir, donanımlı, vasıflı, dünyayı tanıyan ve ülkesi için üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir gençliği meydana getirdiğimizde güçlü bir ekonomiye de sahip olacağız. Bu konuda çok büyük mesafeler katettik. Ülkemiz 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde çok iyi durumda ve dünyada hem istikrarlı, dış politikada, ekonomide güçlü ve uluslararası diplomaside saygın, itibarlı bir konuma yükseldi.

Bir ülkenin ticareti ya da ekonomik gücü olarak bakılması gereken ilk önemli husus ekonomik büyüklüğüdür, milli geliridir. 85 milyon 600 bin nüfusumuzla yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz. Bu, 2024 itibarıyla olan büyüklüğümüzdür. 1923'te Cumhuriyet'imiz kurulduktan 2002'ye kadar yıllık yüzde 4,8 ortalamayla büyüdük. Son 22 yılda ise yıllık ortalama yüzde 5,3 ile büyüdük. Bu anlamda dünyadan da pozitif anlamda ayrışmış durumdayız, gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelişmişlik farkını hızla kapatıyoruz."

Türkiye'nin, Kovid-19 salgını döneminde dünyada büyüyebilen 3 ülkeden biri olduğunu anımsatan Bolat, OECD üye ülkeler raporunda Türkiye'nin, son 10 yılda yaşam kalitesini 4 kat artırmış bir ülke olarak lanse edildiğini dile getirdi.

"Yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine güveniyor"

Türkiye'nin kişi başı gelirde 22 yıl önceye göre geldiği noktaya işaret eden Bolat, hem milli gelir hem de kişi başı milli gelir olarak tüm zamanların rekoru olan rakamların elde edildiğini söyledi.

Bolat, "Bunları elde etmek için yatırımlar, üretim, istihdam artırıldı. Topyekun bir çalışma, üretim seferberliğiyle biz bu sonuçları elde ettik. Ama aynı zamanda sermaye ihtiyacımız var. Uluslararası doğrudan yatırımları da çekmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. 2002'de yılda 1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebilen bir ülkeydik, şimdi yılda ortalama 11-12 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekiyoruz. 2003'ten 2024'ün sonuna kadar doğrudan yatırımların toplamı 277 milyar dolara yükseldi. Doğrudan yatırım yapan şirket sayısı da 2002'deki 5 binden 2024 sonunda 86 bin 418'e yükseldi. Bu, yatırımcıların ülkemizin ekonomisine olan güvenini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğrudan yatırımı getiren 86 bin 500 uluslararası yatırımcının Türkiye ekonomisine güvendiğine dikkati çeken Bolat, Türk yatırımcılar da Türkiye ekonomisine güvendiği için yatırımların ve üretimin arttığını ve 1,3 trilyon dolar milli gelire ulaşıldığı ifade etti.

Bolat, "Başka bir gösterge; dünyada da doğrudan yatırımlar var. Oradaki payımız da tam iki katı arttı, yüzde 0,8 bir doğrudan yatırım payımız var. Bu rakam 2000'li yılların başında yüzde 0,15'ti. Yüzde 0,15'ten yüzde 0,8'e yükselttik, hedefimiz 2028'te yüzde 1,5'e çıkarmak." dedi.

"Yılbaşındaki hedefimiz olan 390 milyar doları aşacağız"

İhracatta yaşanan ivmelenmeyle ilgili de bilgi veren Bolat, "1973'te yani yaklaşık 50 yıl önce yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken şu anda günde 1 milyar dolar yapıyoruz. İnşallah çok daha iyi rakamlara hep birlikte ulaşacağız. Çünkü arkamızda güçlü, çalışkan, iyi eğitim almış ve teşebbüs ruhu olan, dünyaya açılmak isteyen güzel, güçlü bir gençliğimiz var." diye konuştu.

Bolat, cari açığın azaltılmasının ülke için önemine değinerek, cari açığın azaltılması durumunda döviz ihtiyacının da o kadar azaldığını, döviz ihtiyacı azaldığı, yani döviz rezervlerinin güçlü olduğu noktada da döviz piyasalarının, para piyasalarının istikrarlı olacağını dile getirdi.

Bolat, "İşin özeti, mal ve hizmetleri dünyaya satıyoruz, ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 377 milyar dolar kazandık. Bu sene inşallah yılbaşındaki hedefimiz olan 390 milyar doları aşacağız. Bunları neden anlatıyorum? Bir kısım insanlar sürekli olarak Türkiye'yi bir yangın yeri, bir kriz ülkesi gibi bir çöküntü içinde gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama gerçek rakamlar bunlar. İnsanlar yalan söyleyebilir, doğruları yanlış olarak telaffuz edebilir ama rakamları çarpıtamazlar. Onun için bu rakamları, bu doğru istatistikleri herkesin bilmesinde fayda var ki yalanlar kazanamazsın." dedi.

İmalat sanayisinde yaşanan gelişme ve ilerlemelere ilişkin de bilgi veren Bolat, küresel şartlarda artan gerilim, artan korumacılık, gümrük vergisi savaşları, ticaret savaşlarının olduğu bir ortamda mevcudu korumaya çalışmalarının yanı sıra ihracatta yeni pazarlar bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Bolat, "Burada gençlerimize çok büyük ihtiyaç var. Siz gençlerin artık elinizde bilgisayarlarınız, cep telefonlarınız, internetiniz, bütün dünyada ihracat yapabilecek pazarlara ulaşma şansınız, imkanlarınız var." ifadesini kullandı.

"E-ihracatta da iyi gidiyoruz"

E-ihracat konusuna da değinen Bolat, gelişen bir sektör olan e-ihracata Bakanlık olarak büyük destek verdiklerini dile getirdi.

Bolat, "E-ihracatta da iyi gidiyoruz. E-ihracatı da artırmak için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Toplam mal ihracatı içinde e-ihracatta yüzde 2,6'lık paya ulaştık, hedefimiz 2030'da yüzde 10'luk paya ulaştırmak." bilgisini verdi.

İhracat desteklerine değinen Bolat, genç girişimcilere verilen destekleri ve bu alanda yapılan çalışmaları anlattı.

Bolat, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye Yüzyılı'nı, Ticaretin Yüzyılı yapma hedefimizi siz kıymetli genç kardeşlerim başaracaksınız. Biz bu noktada bugüne kadar ülkemizde taş üstüne taş koymak, fabrikalar ve üretim tesisleri, hizmet kuruluşları yapmak, gençlerimize istihdam sağlamak için büyük gayretler sarf ettik, daha da fazlasını hep birlikte yapacağız. En büyük gücümüz gençlerimiz. Geleceğimiz gençlerimizdir ve gücümüzü sizlerden alıyoruz. Türkiye'mizi, ekonomimizi yarınlara sizler taşıyacaksınız." diye konuştu.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen kısımda gençlerin talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, 19 Mayıs çerçevesinde genç girişimcilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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