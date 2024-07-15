Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16 Temmuz'da İtalya'ya giderek G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, ticaret sistemi reformu ve haksız rekabet uygulamaları gibi konular ele alınacak. Ayrıca Bakan Bolat'ın diğer ülkelerin yetkilileriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

15.07.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere 16 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. "Küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" temasında düzenlenecek toplantıda dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yollarının, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik işbirlikleri, çok taraflı ticaret sistemi reformu, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ve riskler ele alınacak.

Ticaret Bakanı Bolat, İtalya'nın Villa San Giovanni kasabasında gerçekleştirilecek "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere 16 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, arz sıkıntıları ve enflasyonist baskıların etkilerinin son yıllarda giderek artan şekilde yaşandığı küresel konjonktürde ticaret diplomasisinin zirvesini bir araya getirecek. Açıklamada, "küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" temasıyla dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yollarının, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik işbirlikleri, çok taraflı ticaret sistemi reformu, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ve riskler ele alınacağı bilgisi verildi.

Toplantıya, G7 ülkelerinden ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği ile davetli olarak Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'ın ticaret bakanları, üst düzey hükümet görevlileri, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD genel direktörleri ile G7 ülkeleri iş dünyası çatı kuruluşu olan B7 temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Ayrıca yapılan açıklamada, Bakan Bolat'ın, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada başta olmak üzere katılımcı ülkelerden muhatapları ve uluslararası örgüt yöneticileriyle ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ile çok taraflı ticaret sisteminin gündemindeki konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmesi beklendiği kaydedildi.

Küresel ekonominin yaklaşık yüzde 50'sini temsil eden G7 ekonomileri, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortakları arasında bulunuyor. Bu sene, 13-15 Haziran'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne, ev sahibi İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlamıştı.

Dünyanın sanayileşmiş yedi büyük ekonomisini bir araya getiren G7 forumu, 1973'ten bu yana dünya ekonomisinin gündemindeki konulara yön veren en önemli uluslararası istişare platformları arasında yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İtalya, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:14 Adıyaman’da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
23:55 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış
23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:37 Trump’a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
18:55 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
18:46 Başkentte aile dehşeti Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı Başkentte aile dehşeti! Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 02:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement