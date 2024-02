Ticaret Bakanı: Türkiye\'nin ihracatı rekor kırarak artıyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazirandan bu yana her ay ihracatının rekor kırarak arttığını, bunun önemli bir trend olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, Malatya'daki bir otelde düzenlenen ocak ayına ait dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, ihracattaki artışın sürdüğünü ifade etti.

"Eylül ayı hariç hazirandan bu yana her ay ihracatımız rekor kırarak arttı, bu önemli bir trendir." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece 2024'te orta vadeli programda yazdığımız hedef olan 267 milyar dolara ulaşmak için çabamız, tempomuz artarak devam ediyor. 267 milyar dolara ulaşmak için yüzde 4,4'lük bir artış sağlamak zorundayız. Allah'ın izniyle TİM'le, TOBB'la, DEİK'le, MÜSİAD'la, TÜSİAD'la, ASKON'la TÜMSİAD'la bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, ticaret ve sanayi odalarımızla, ihracatçı birliklerimizle başaracağız bundan hiç şüphemiz yok. Bizim çok basit bir sade hedefimiz var her ay bir önceki yılın aynı ayından daha fazla ihracatı yapmak. Bunu yaptığımız zaman 12 ayın toplamında zaten global hedefimizi tutturmuş olacağız. İthalat cephesine baktığımızda ise burada da her ay bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat artışının hızını yavaşlatmayı hedefliyoruz. Ağustos ayından bu yana da 6 aydan bu yana ithalatımız da her ay bir önceki yılın aynı ayından daha düşük bir artış söz konusu. Nitekim 2023'ü 362 milyar dolar ithalatla kapamıştık, yüzde 0,55 bir düşüş vardı ama bu yıl ocak ayında yüzde 22'lik bir düşüşle kapamayı başardık. Amacımız gayet basit, ihracata dayalı büyümeyle ekonomik büyümemizi sürdürülebilir ve katma değer üreten bir yapıda devam ettirmek istiyoruz. Bu temeli oturtmak istiyoruz. Katma değeri artırarak mevcut ihracat miktarımızdan daha fazla döviz kazanmak istiyoruz ve ihracatımızın büyümesini sürdürülebilir kalıcı temelli hale getirmek istiyoruz. Burada da inşallah bu trendi önümüzdeki aylarda da devam ettirmek arzusundayız."

"Cari işlemler dengesindeki iyileşmemiz devam edecek"

Bakan Bolat, dış ticaret dengesinden bahsederek şöyle devam etti:

"2023'ün ilk yarısında, ilk 6 ayında 61,2 milyar dolar açık vermişken, ikinci yarısında 17 milyar dolar daha az açık vererek 44,8 milyar dolar açıkla kapatmıştık. 2023'ün tamamında da açığımız 106 milyar dolardı, 2022'de 110 milyar dolardı. Bu sene Allah'ın izniyle bunu 100 milyar dolar ve daha da aşağısına indirmek için azimliyiz, kararlıyız. Burada 2024 yılının Ocak ayında da dış ticaret açığımız mal ticaretinde sadece 6,2 milyar dolar oldu. Bunun etkisiyle şunu söyleyebiliriz, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmeye devam edecek. 2023'ün ilk 2 ayında yüzde 60 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ikinci yarısında yüzde 75'e çıkmıştı ve yılın tamamına da yüzde 76,4 ile karşılaşmıştık. Daha sonra ocak ayında da bizim ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Burada bunun sonucunda ne olacak cari işlemler dengesindeki iyileşmemiz devam edecek."

Ocak ayında motorlu kara taşıtlarındaki yükselişin yüzde 4,4 artışla devam ettiğini belirten Bolat, "Makine ihracatındaki yükseliş 3,1 milyar dolarla az da olsa devam ediyor. Enerji ihracatımızda yüzde 15 bir artış var. İthalatı yüzde 15 azalan Avrupa Birliği'ne biz ocak ayında yüzde 2,3 oranında artırmışız. Avrupa bizim için çok önemli bir dış ticaret ortağımız ve payımızı artırmak istediğimiz önemli bir ortak. Gümrük birliğimizi hizmetler sektöründe de geliştirmek istediğimiz bir ortak. Avrupa Birliği'ne 8,3 milyar dolar ihracatımız oldu ve ihracat kalemlerine baktığımızda birinci sırada Almanya, ikinci ABD, üçüncü Irak, İtalya ve İngiltere geliyor." diye konuştu.

Bakan Bolat, İngiltere ile de serbest ticaret anlaşmalarını hizmetler sektörüne genişletme konusunda çalışmalar yaptıklarını, bu anlamda İngiliz Ticaret Bakanı'nın İstanbul'a yaptığı ziyarette yaptıkları görüşmeler sonucu bu yılın sonuna doğru bu konuda bir adım atılmasını beklediklerini kaydetti.

İhracatın az da olsa artmasının, ithalatın ciddi anlamda gerilemesinin cari işlemler açığında da olumlu gelişme kaydetmelerini sağladığını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Hizmetler ticaretimizdeki olumlu artışlar bu konuda bize destek oluyor. Cari işlemler açığımız mayıs ayında 60,3 milyar dolardı, kasım ayı rakamları açıklandı 43,4 milyar dolardı, muhtemelen 46 milyar dolar civarında aralık ayı rakamları çıkacak ama yıllıklandırılmış olarak kasım ayında 49,6 milyar dolara gerilemiştik, 11 milyar dolar bir iyileşme sağlamıştık mayısa kıyasla. Şu müjdeyi vermek istiyorum, ocak ayı rakamı cari işlemlerde açıklandığında aralık-ocak rakamları devreye girdiğinde 40 milyar dolar civarına gerilemiş olacağız. Şubat, mart, nisan rakamları geldiğinde inşallah bu tempomuzu aynı şekilde sürdürürsek 30 milyar dolar bandına, aşağı doğru getirmiş olacağız. Bu, Türkiye'nin döviz dengesinin ve döviz yeterliliğinin iyileşmesini, döviz kurunun baskı altında kalmamasını sağlayacak. Bu şekilde finansal istikrar makro ekonomide fiyat istikrarının daha da iyileşmesini beraberinde getirecek, enflasyonla mücadeledeki silahlarımızı güçlenmesini sağlayacak ve makro ekonomik istikrarımız 2024 yılının ikinci yarısında çok hızlı bir şekilde iyileşecek ve enflasyonla inşallah faiz oranlarıyla beraber daha iyi bir performansa geleceğiz."

Bakan Bolat, 2024 mal ihracat hedeflerinin 267 milyar dolar, 2026 hedeflerinin ise 302 milyar dolar olduğunu belirterek, "Mustafa başkan hafta arasında 2028'de 400 milyar dolar hedefi açıkladı. 12. kalkınma planında 375 milyar dolar hedefimiz var inşallah Mustafa Bey'in hedefini tutturmak nasip olur." dedi.

"11,7 milyarlık desteği 2 katından fazla artırdık"

İhracatçıların sıkıntılarını giderme noktasında bakanlık ve hükümet olarak birebir omuz omuza çalıştıklarını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamdı:

"Bakanlık olarak bütçemizin yüzde 60'ı mal ve hizmet ihracatçılarına verdiğimiz desteklere gidiyor. Bu sene de geçen yılki 11,7 milyarlık desteği 2 katından fazla artırdık. Eximbank 42 milyar dolarlık finansman desteği sağladı geçen yıl bu yıl 50 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Merkez Bankamız günlük ihracat reeskont kredi limitini günlük 3 milyara çıkardı. Daha da önemlisi bunun finansman maliyetini yüzde 25,93'e sabitledi, yukarısı ne kadar olursa olsun. Maliye Bakanlığımız da ihracat yapanların ihracat kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim sağladı. Türkiye'nin daha güçlü, daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olması halkımızın refahının, satın alma gücünün artması konusunda olmazsa olmaz tek yol olan ihracatın hem mal ihracatı hem hizmetler ihracatın artırılması konusunda hep beraber büyük çaba sarf ediyoruz. Hafta arası turizm gelir ve giderleri açıklandı. Turizmde de Allah'a şükür 54,3 milyar dolar bir gelir sağladık, karşılığında 7,3 milyar dolar bir turizm giderimiz oldu. Net 47 milyar dolar turizm fazlamız oldu. Hizmetler ihracatımız aralık verileri çıktığında 100 milyar doları geçecek. Orada da 2024 hedefimiz inşallah en az 110 milyar dolar. Aşarsak ki ümit ediyoruz daha iyi olacak. İnovasyon, markalaşma, katma değerli üretim, üretim, istihdam, adil bölüşüm, refahın artması gibi herkesin altına imza atacağı global makro hedefleri gerçekleştirme noktasında hükümetimiz ve iş dünyası el ele hep birlikte atom karınca gibi çalışacağız ve Allah'ın izniyle başarılı olacağız."

