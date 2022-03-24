Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı! - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından tedarik zincirinin aksadığı ve başta ayçiçek yağı olmak üzere birçok üründe sorun yaşanacağı iddiası, vatandaşları marketlere akın ettirdi. Yoğun talebi fırsat bilen bazı marketler ise yağları raflardan alarak, depolara kaldırdı. Vatandaşın yağ bulamamasının ardından harekete geçen ekipler, art arda yaptıkları denetimlerde depolarda çok sayıda yağ buldu.

YAĞDAN SONRA ŞEKER STOKU İDDİASI

Ayçiçek yağından sonra bu sefer de şekerle ilgili stokçuluk iddiaları ortaya atıldı. Bazı fabrikaları ve tedarik noktalarının, şeker fiyatlarını yükseltmek adına tonlarca şekeri piyasaya sürmedikleri iddia edildi. Vatandaşların marketlerde şeker bulamamasının ardından Ticaret Bakanlığı da kendilerine gelen yoğun şikayetleri değerlendirmeye alarak rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: TEDBİR ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Ticaret Bakanlığı'ndan incelemeyle ilgili yapılan açıklamada ise, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Bakanlık olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

TORBA ŞEKERİN FİYATI 800 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Özellikle gıda sanayicisinin kullandığı şekerin fiyatı üç kat arttı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi.

48 TON ŞEKER DEPODA BULUNMUŞTU

Diğer yandan geçtiğimiz aylarda Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirilmişti. Market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutulmuştu.