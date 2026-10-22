TIME Dergisi, Türk Buluşu RENCO’yu 2026’nın En İyi İcatları Arasına Aldı - Son Dakika
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TIME Dergisi, Türk Buluşu RENCO’yu 2026’nın En İyi İcatları Arasına Aldı

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TIME Dergisi, Türk Buluşu RENCO’yu 2026’nın En İyi İcatları Arasına Aldı
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Türkiye’de ve ABD’nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren RENCO, geliştirdiği patentli kompozit yapı sistemiyle TIME dergisinin “2026’nın En İyi İcatları” listesine girdi. Daha hızlı, ekonomik ve dayanıklı yapılar inşa etmeyi hedefleyen teknoloji, geleneksel inşaat yöntemlerine alternatif sunuyor.

TIME’ın hayatı değiştirme potansiyeli taşıyan 300 yeniliği içeren listesinde yer alan RENCO, konut maliyetlerini ve inşaat sürelerini azaltmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor.

RENCO kurucusu Engin Yeşil: “ İnşaat sektöründe bir devrim”

RENCO kurucusu Engin Yeşil, yapı sistemini 15 yıldır geliştirdiklerini belirterek deprem dayanıklılığına dikkat çekti. Yeşil, “Geleneksel ahşap, çelik ve beton yapılara maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan güçlü bir alternatif geliştirdik. Tamamen kompozit yapısal bileşenlerden oluşan sistemimiz sayesinde kasırgalara ve depreme dayanıklı yapılar inşa edebiliyoruz. TIME tarafından bu başarıya layık görülmemiz, dünyanın yenilikçi teknolojimize hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

TIME Dergisi, Türk Buluşu RENCO’yu 2026’nın En İyi İcatları Arasına Aldı

Lego mantığıyla inşa edilen yeni nesil yapılar

Cam elyafı, reçine ve doğal minerallerden üretilen yapı elemanları, Lego parçalarını andıran bir sistemle özel yapıştırıcılar kullanılarak birleştiriliyor.

Şirketin açıklamasına göre, betonarme sistemlerin yaklaşık beşte biri ağırlığındaki bu bileşenler yüksek dayanıklılık sunuyor. Sistem; yangına, suya, küfe ve zararlılara karşı dayanıklı olacak, Kategori 5 seviyesindeki kasırgaların zorlu koşullarına karşı koyabilecek şekilde tasarlanıyor.

11 kişilik ekiple sekiz haftada yapısal inşaat

RENCO’nun Florida’nın Palm Springs bölgesindeki 96 dairelik konut projesinde, 11 kişilik bir ekip görev aldı. Üç katlı dört binanın taşıyıcı yapı sistemleri yaklaşık sekiz haftada tamamlandı.

Uygulama, teknolojinin konut ihtiyacının arttığı bölgelerde alternatif olabileceğini ortaya koydu.

Florida’da tam otomatik üretim tesisi faaliyete geçti

RENCO, Florida’nın Jupiter kentinde tam otomatik üretim tesisini faaliyete geçirdi. Robotik kollar, sıkıştırma kalıplama makineleri ve pultrüzyon üretim hatlarıyla donatılan tesiste, sistemin temel bileşenleri üretiliyor.

Şirketin açıklamasına göre tesis, yılda yaklaşık 6 bin konut biriminde kullanılabilecek miktarda yapı bileşeni üretme kapasitesine sahip.

Çevre dostu inşaat teknolojisiyle atık miktarı azalıyor

Fabrikada önceden üretilen yapı bileşenleri, renk kodlu montaj planlarıyla şantiyede birleştiriliyor. Böylece geleneksel inşaat yöntemlerinde ortaya çıkan kesim, kırma ve malzeme kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Şirket, sistemle neredeyse sıfır atık hedefi doğrultusunda çalışılabildiğini belirtiyor.

Uluslararası ödüllerle başarısını taçlandırdı

RENCO, daha önce Paris’te düzenlenen JEC Kompozit İnovasyon Ödülleri’nde yapı inovasyonları alanında birincilik kazandı. Şirket ayrıca İsviçre’deki BLT Built Design Awards kapsamında “En İyi İnşaat Ürünü Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

Patentli sistem, yapısal performans, fiziksel dayanıklılık ve yangın direnci testlerinden geçirildi. Şirketin açıklamasına göre IAPMO tarafından yayımlanan değerlendirme raporu, sistemin yüksek kasırga riski taşıyan bölgeler dahil Uluslararası İnşaat Kodu kapsamında kullanılmasına yönelik teknik uygunluğunu ortaya koydu.

İnşaat sektörünün geleceğinde yeni bir dönem

Artan konut fiyatları, iş gücü maliyetleri ve sürdürülebilir yapı ihtiyacı, inşaat sektörünü alternatif teknolojilere yönlendiriyor. RENCO, hızlı montaj, dayanıklılık, düşük atık miktarı ve maliyet avantajı hedefleyen sistemiyle küresel inşaat sektöründe geleneksel yöntemlere alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik DevletleriFloridaTürkiyeEkonomiİnşaatSon Dakika

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SON DAKİKA: TIME Dergisi, Türk Buluşu RENCO’yu 2026’nın En İyi İcatları Arasına Aldı - Son Dakika
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