TKİ'den Engellilere Destek Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

TKİ'den Engellilere Destek Projesi

TKİ, engelli bireylerin topluma entegrasyonunu spor ve sanatla destekleyen etkinlikler düzenliyor.

21.09.2024 12:16
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Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), her yıl Didim'de bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde düzenlediği sosyal sorumluluk projesiyle engelli bireylerin sosyalleşmelerini ve toplumsal hayata entegrasyonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonunda spor ve sanat, önemli bir köprü görevi görüyor. TKİ'nin her yıl düzenlediği spor ve sanat etkinlikleri, engelli bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyor.???????

Bu faaliyetler, bireylerin sadece fiziksel sağlıklarını güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirmelerine, topluluk içinde kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletmelerine olanak tanıyor.

Spor aktiviteleri, engelli bireylerin takım ruhunu deneyimleyerek bir arada olma duygusunu pekiştirirken, sanat etkinlikleri yaratıcılıklarını ortaya koymalarına ve kendilerini ifade etmelerine fırsat veriyor. Engelli bireyler, sporun disiplin ve motivasyon sağlayan yapısından faydalanırken, sanatın özgür ve yaratıcı atmosferiyle sosyalleşme imkanı buluyor.

Bu tür etkinlikler, engelli bireylerin topluma entegre olmalarını kolaylaştıran önemli adımlar arasında yer alıyor. Her yıl düzenlenen bu programlar, bireylerin hayata daha güçlü bağlanmalarını sağlarken, onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına önemli katkılar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, engelli bireylerin hayatını normalleştirme konusunda onları her alanda desteklediklerinin altını çizerek, "Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve hayatın her alanında yer alabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Türkiye Kömür İşletmeleri olarak, onların her zaman yanlarında olduğumuzu ve onları her fırsatta desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Bu etkinlikler, onların hem fiziksel hem de sosyal anlamda güçlenmesine katkı sağlıyor ve bizi bir araya getiren bu anlamlı organizasyonlar, kurumumuzun değerlerine ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, etkinliklerin, engelli bireyler tarafından her yıl heyecanla beklendiğini de belirterek, "Bizim için onları kamplarımızda ağırlamak büyük bir mutluluk kaynağı, onların gözlerindeki mutluluğu görmek en büyük motivasyonumuz. Engelliler öyle sevgi dolular ki bulundukları her yeri güzelleştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ekonomi, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKİ'den Engellilere Destek Projesi - Son Dakika

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