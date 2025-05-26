TKYB'den Deprem Bölgesine 500 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika
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Ekonomi

TKYB'den Deprem Bölgesine 500 Milyon Dolarlık Destek

26.05.2025 14:26
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TKYB, Dünya Bankası ile deprem bölgesine 500 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile depremden etkilenen bölgelere destek için 500 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, uluslararası finansman kuruluşlarıyla yenilebilir enerji ve enerji verimliliği, altyapı, iklim finansmanı, gıda güvenliği, emisyon azaltımı, batarya depolama gibi birçok alanda imzaladığı finansman anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında Dünya Bankası tarafından sağlanan toplam 500 milyon dolar tutarındaki finansman ile istihdamın korunması ve ilave istihdam oluşturulması için deprem bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sağlanması amaçlanıyor.

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin ilkinin başarıyla tamamlanmasının ardından imzalanan aynı temalı fonlamadan, depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 11 il ile Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu il yararlanabilecek.

"İlave istihdam yaratılmasına önemli katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Şubat 2023 depremlerinin ardından bakanlık olarak afetin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve reel sektörü destekleyecek çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.

Dönmez, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek projenin bölgede istihdamın korunması ve ilave istihdam yaratılmasına önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini vurguladı.

Kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası kuruluşlarla olan işbirliğini ekonominin her alanında yürüttüklerini aktaran Dönmez, "Bu işbirliğinin bir parçası olarak, afet risklerinin azaltılması, deprem bölgesinin yeniden imarı ve bölge ekonomisinin desteklenmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de Dünya Bankasının depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye'ye eşlik ettiğini, afet risk yönetimi ve yeniden yapılanma alanındaki uluslararası deneyimlerini paylaştıklarını anlattı.

Lopez, "Bu proje, yerel ekonomilerin yeniden inşası ve kayıtlı sektörde çok ihtiyaç duyulan istihdam olanaklarının sağlanması yönünde atılmış çok önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da Türkiye'nin kalkınma bankası olarak 50. yıllarını kutladıkları bu yılda, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik uluslararası finansman kuruluşlarıyla imzaladıkları anlaşmalara bir yenisini daha eklediklerine dikkati çekti.

Öztop, depremin ardından bölgenin yaralarının sarılması ve yeniden canlandırılmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ile imzaladığımız 500 milyon dolarlık bu yeni finansman anlaşmasıyla afetin etkilerinin hafifletilmesini, uzun vadeli kalkınmanın teşvik edilmesini ve bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla bölgedeki istihdamın arttırılmasını hedefliyoruz. Sağlanan kaynağın ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Deprem, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKYB'den Deprem Bölgesine 500 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika

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