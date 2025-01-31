TMB: Yeşil Dönüşüm İnşaat İçin Acil - Son Dakika
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Ekonomi

TMB: Yeşil Dönüşüm İnşaat İçin Acil

TMB, inşaat sektöründe yeşil dönüşümün acil önemine ve 2025 hedeflerine vurgu yaptı.

31.01.2025 14:17
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil dönüşümün acil ve öncelikli bir konu olduğunu bildirdi.

TMB, 2025 yılının ilk "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı.

Raporda, sektörün ara eleman ve finansman sorunlarının devam ettiği belirtilerek, inşaat sektörünün en önemli gündem maddelerinden birinin, kamu müteahhitleri için şartsız tasfiye hakkı beklentisi olduğu vurgulandı.

Deprem bölgesinin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm projeleri ile artan talebin konut satış rakamlarına yansıdığı aktarılan raporda, "Türkiye'nin yıllık yeni konut ihtiyacı yaklaşık 800 bin ile 1 milyon arasında değişiklik gösterirken, bu rakamlara deprem sonrası yaklaşık 650 bin yeni konut eklenmiştir. Bununla birlikte yaklaşık 6-7 milyon konutun riskli olduğu ve yenilenmesi gerektiği belirtilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Türk müteahhitlik sektörünün, zorluklara rağmen 2024'te küresel pazardaki gücünü koruyarak, yurt dışında 57 ülkede toplam 28,6 milyar dolar değerinde 316 proje üstlendiği bildirildi.

Türk müteahhitlerinin, geçen yıl en çok iş üstlendiği ülkenin 5,8 milyar dolarla Suudi Arabistan olduğuna işaret edilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaşın seyri, Gazze ile ateşkes ilan eden İsrail'in Lübnan, İran ve Suriye ile olan ilişkisi, Suriye'de yaşanan gelişmeler inşaat sektörünü büyük ölçüde etkileyecektir. Bununla birlikte geleneksel pazarlarımızdan olan Suudi Arabistan ve Irak'ta hayata geçirilmesi planlanan ve firmalarımızca yakından takip edilen çok sayıdaki alt ve üstyapı projesi ile yıllık 20 milyar dolarlık hedefin 2025 yılında da aşılacağı öngörülmektedir."

"Yeni döneme adaptasyon çalışmaları 2025'te de sürecek"

İnşaat sektörünün üst üste 8 çeyrek kesintisiz büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, yeşil dönüşümün öncelikli bir konu olması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki karbon emisyonu düzenlemelerine değinilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yeşil dönüşüm, acil ve öncelikli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi halde, Türk inşaat sanayi malzemelerinin AB ülkelerine ihracatı zora girecek, Türk müteahhitleri AB ülkelerinde proje üstlenseler dahi Türk ürünlerini kullanmaları mümkün olmayacaktır. İnşaat sektörü bu yeni döneme adapte olmak için çalışmalarına 2025 yılında da devam edecektir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, İnşaat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMB: Yeşil Dönüşüm İnşaat İçin Acil - Son Dakika

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