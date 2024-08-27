Ekonomi

Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binası törenle hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bu yıl Temmuz sonu itibariyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Havayolu taşımacılığı da bugün milletimiz için lüks olmaktan çıkmış, her bölgemize ve her vatandaşımıza sunulan bir imkan haline gelmiştir"

TRABZON - Trabzon Havalimanı'nın yeni 3 bin 77 m2 büyüklükteki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 m2 büyüklükteki CIP binasının açılışı bugün törenle gerçekleştirildi.

Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daire amirleri, havalimanı personeli ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin uluslararası havayolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükseldiğini söyledi. Ersoy "Göreve geldiğimiz günden itibaren havayolu taşımacılığının turizm alanında ne denli önemli olduğunu sürekli vurguladık ve bu alanda hizmet kalitesinin, çeşitliliğinin artması için ciddi kararlar aldık, adımlar attık. Türk Hava Yolları ile çok kapsamlı iş birlikleri yürüttük. Havayolu taşımacılığının önemini anlamak için İstanbul Havalimanının bugün geldiği konuma bakmak yeterlidir. Yine Antalya, Çukurova ve içinde bulunduğumuz Trabzon Havalimanı gibi son 22 yılda ülkemizde tamamlanan ve halen yürütülen inşa, yenileme ve tadilat çalışmalarına baktığımızda havayolu taşımacılığında ne denli büyük bir mesafe kat ettiğimizi açıkça görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır. Bu doğrultuda havayolu taşımacılığı da bugün milletimiz için lüks olmaktan çıkmış, her bölgemize ve her vatandaşımıza sunulan bir imkan haline gelmiştir. Bütün bunların da ötesinde Türkiye, uluslararası havayolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükselmiştir. Böylesi bir konuma gelmişken, ulaştırmada altyapının her şeyin temelini teşkil ettiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bizim sorumluluk alanımızdan baktığınızda, turizm tesislerimizden kültür varlıklarımıza uzanan bir alanda altyapının sürdürülebilirlik, koruma, kaliteli hizmet ve konfor demek olduğunu vurgulamak isterim. Ayrıca ülkemize gelen misafirlerin konaklama tesislerinden çıkıp gerek şehir hayatına dahil olmasını gerekse ören yerlerimizi, müzelerimizi, tarihi alanlarımızı gezmesini istiyorsak sağlıklı bir altyapı sağlamak durumundayız. Bu alana verdiğimiz önemi rakam bazında göstermek gerekirse, 2002- 2024 yılları arasında sadece Trabzon'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine günümüz fiyatlarıyla tam 528 milyon lira destek vermiş bulunuyoruz" dedi.

"Ulaşım ve altyapı bir ülkenin varlığının teminatıdır"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırmanın ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine, aziz milletimizin refahına mümkün olan en büyük katkıyı yapmanın gayretindeyiz" diyen Ersoy, "Ancak ulaşım ve altyapıdaki hizmetlerin öncelikli hedefi her zaman milletimizin konforu, milletimizin yaşam kalitesidir. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Bu kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istedim zira ulaştırma ve altyapının sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ne denli önemli olduğunun bilinmesi, bu noktada farkındalığın artması önemli. Bu farkındalık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın omuzladığı muazzam yükü ve sorumluluğu anlamamızı sağlayacaktır. Öyle ki ulaşım ve altyapı bir ülkenin varlığının teminatıdır. Bugün dünyada yaşanan farklı gelişmelere baktığınızda kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığının; bunları işlevsel kılan altyapının sadece şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlamadığını, bunun ötesinde ülkemizi ve milletimizi güvenle geleceğe bağladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarının şahsında alın teri ve emeği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaşım ve altyapı çalışmalarında böylesi çağdaş ve güçlü bir konuma gelmesini sağlayan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şüphesiz, Bakanlıklarımız arasındaki güçlü iş birliği de yeni eserler, yeni hizmetler olarak ülkemize değer katmaya devam edecektir. Bu minvalde Trabzon Havalimanı merkezli bu kapsamlı projenin tamamlanmasının bizim çalışmalarımız üzerinde de bir çarpan etkisi oluşturacağına inanıyorum. Nihayetinde Trabzon, kültür ve turizm sahasında büyümeye, hak ettiği ilgi ve değeri gerek sosyal gerek ekonomik alanda fazlasıyla görmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu: "Trabzon'umuz geliştikçe havalimanımız da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli büyümüştür"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı konuşmada, yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının Trabzon Havalimanı'nın geleceğe açılan kanatlarını daha da büyüteceğini belirterek, "1957 yılında hizmete açıldığında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk havalimanı olan Trabzon Havalimanı ilk günden bu zamana gelişimin, mücadelenin ve büyük düşünmenin adı olmuştur. Hizmet sunduğu yıllar boyunca çok önemli olaylara ve nice hikayelere ev sahibi olarak şahitlik etmiştir. Trabzon'umuz geliştikçe havalimanımız da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli büyümüştür. Ancak Trabzon Havalimanımızın gerçek manada modern bir havalimanına dönüşmesi hiç şüphesiz AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla gerçekleşmiştir. 2002 yılında 7 uçak park pozisyonu bulunan apron 11 uçak kapasitesine yükseltildi. 2004'te mevcut itfaiye binası yenilendi. 2005 yılında 2500 metrekarelik işletme garaj binası inşa edildi. 2006 yılında Trabzon Havalimanı'nın 7/24 uçuş trafiğinin sekteye uğramaması amacıyla pist aydınlatma regülatörleri yapıldı. 2008 yılında 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli yeni iç hatlar terminali hizmete açıldı. 2009 yılında yeni kargo binası yapıldı. 2011 yılında 11 adet uçak park pozisyonu 17'ye çıkarıldı. 2013 yılında hava seyrüsefer emniyeti ve sürekliliği açısından çok önemli olan 1200 metrekare radar istasyonu faal hale getirildi. Gelişen tesislerin enerji ihtiyacı doğrultusunda 2014 yılında yeni kuvvet santrali kullanıma açıldı. 2020 yılındaki Kovid 19 pandemisi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Trabzon Havalimanı'nda da uçuşlar durma seviyesine gelince bunu da fırsata çevirerek havalimanının tüm pist kaplamasını tamamen yeniledik. Gördüğünüz üzere gerçekten burada Trabzon'umuzun büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir havalimanımız var" diye konuştu.

"Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak"

Trabzon Havalimanı'nın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuyla havalimanları arasında 9. sırada yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılının ilk 7 ayında iç ve dış hatlarda 14 bin 886 uçak trafiğiyle 2 milyon üstünde yolcu ağırladı. Havalimanımızdan Katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 farklı noktaya 19 farklı havayolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlanıyor. ve bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde'ye hem de Riyad'a Trabzon'dan direkt seyahat etmek mümkün oldu. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 yerli ve yabancı ziyaretçi geldi. Şehrimiz geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretler de artıyor. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar özellikle yurtdışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon'umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CİP hizmet binasının aciliyeti vardı. Hamdolsun bugün 3 bin 77 m2 büyüklükteki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 m2 büyüklükteki CIP binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanımlarıyla yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmetler sunacağız. Yolcularımızın seyahat deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracağız. Bu yeni yapılarımızın yanı sıra havalimanımızın dış hatlar terminali binasına bağlantısını sağlayacak 100 metrelik yeni bağlantı yolu yapım çalışmasını da tamamladık. Mevcut Dış Hatlar Terminalinin Dış Hatlar Giden Yolcu Terminaline Dönüşümü, Mevcut İç Hatlar Terminalinin Tadilatıyla iki adet sabit yolcu köprüsü, körük sistemi eklenmesi ve bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Az önce de belirttiğim üzere bu yapılarımızın yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar yapılması gerekiyordu. Biliyoruz ki Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Temmuz sonu itibariyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı"

Yeni Havalimanı projesinin sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Burada Havalimanımız biraz daha doğuya doğru kaydırılamıyor. Neden kaydırılamıyor? Çünkü biraz ileri gittiğiniz zaman yaklaşık 50-60 metrelere varan derinlikler var. Batıya doğru geldiğimizde ise liman var. Özetle çok rahat bir coğrafyada değiliz. Mevcut yerde pistin uzatılması değil oradaki Trabzonspor Tesisleri'ni de koruyacak şekilde biraz daha kuzeye tamamen yeni bir pist yapılması ve terminalinin yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak projemizi bunun üzerine yoğunlaştırdık. İlerleyen zamanlarda sahada bir tespit yaparak, ilgili taraflar ile konuşarak projeyi netleştirip yapılması gereken rötuşları yapıp yolumuza devam edeceğiz. Projenin kesinleşmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız. Hiç şüphesiz gökyüzü insanın sınırlarını zorlayarak yeni ufuklara açıldığı, cesaretin ve azmin kanatlandığı ve hız faktörünün hayatımıza daha çok girdiği bir alan. Toplumlar artık hayatlarını daha çok zaman kazanmak için 'hız' odaklı yaşam biçimine göre düzenleniyor. Bu bağlamda da havaalanlarının işlevi giderek artıyor. Havayolu ile ulaşım her geçen gün artarak tercih ediliyor. Bu kapsamda Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz, 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahip. Bu eşsiz konumumuzun 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızda payı olduğunu düşünüyorum. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58'e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık. Bu yıl Temmuz sonu itibariyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Açılışlarını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binalarımız ve bağlantı yolumuzla Trabzon'umuz kanatlarını daha yükseklerde açacak. Vatandaşlarımıza ve güzel şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize Trabzon'a yakışır bir şekilde daha iyi hizmet sunacak. Trabzon'umuzu daha güzel temsil edecek. Şehrimize sadece turizm alanında değil, tarım, sanayi, ticaret her alanda büyük bir sıçrayış yaşatacaktır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan dua ile havalimanın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışını gerçekleştirdi.