Trakya'nın Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trakya'nın Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Trakya\'nın Dış Ticaret Verileri Açıklandı

2024 Aralık'ta Trakya'nın ihracatı 279 milyon dolar, ithalatı 246 milyon dolar oldu.

03.02.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre, Trakya Bölgesi'nde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde toplam ihracat 279 milyon 6 bin dolar, ithalat ise 246 milyon 364 bin dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ, Trakya'nın en büyük ihracat hacmine sahip ili olarak dikkat çekerken, 242 milyon 426 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekirdağ'dan en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, ABD ve Rusya Federasyonu da öne çıkan pazarlar arasında yer aldı. İthalatta ise 231 milyon 889 bin dolarla Çin ilk sırada yer alırken, Güney Kore ve Almanya'dan da yoğun ürün alımı yapıldı.

Kırklareli'nde Aralık ayında ihracat 27 milyon 902 bin dolar, ithalat ise 6 milyon 791 bin dolar olarak kaydedildi. En fazla ihracat Bulgaristan'a yapılırken, Almanya ve Sierra Leone de Kırklareli'nin dış ticaretinde önemli yer tuttu. İthalatta ise Rusya Federasyonu başı çekerken, Çin ve Bulgaristan'dan da yüksek oranda ürün alımı yapıldı.

Edirne'de ise Aralık ayında 8 milyon 678 bin dolarlık ihracat ve 7 milyon 684 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Edirne'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Bosna-Hersek olurken, Bulgaristan ve Yunanistan da önemli ihracat pazarları arasında yer aldı. İthalatta ise Ukrayna ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ve Sırbistan'dan da ürün alımı yapıldığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Trakya Bölgesi, Kırklareli, İhracat, Ekonomi, Finans, Edirne, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'nın Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'nın Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.