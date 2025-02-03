Trakya\'nın Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre, Trakya Bölgesi'nde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde toplam ihracat 279 milyon 6 bin dolar, ithalat ise 246 milyon 364 bin dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ, Trakya'nın en büyük ihracat hacmine sahip ili olarak dikkat çekerken, 242 milyon 426 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekirdağ'dan en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, ABD ve Rusya Federasyonu da öne çıkan pazarlar arasında yer aldı. İthalatta ise 231 milyon 889 bin dolarla Çin ilk sırada yer alırken, Güney Kore ve Almanya'dan da yoğun ürün alımı yapıldı.

Kırklareli'nde Aralık ayında ihracat 27 milyon 902 bin dolar, ithalat ise 6 milyon 791 bin dolar olarak kaydedildi. En fazla ihracat Bulgaristan'a yapılırken, Almanya ve Sierra Leone de Kırklareli'nin dış ticaretinde önemli yer tuttu. İthalatta ise Rusya Federasyonu başı çekerken, Çin ve Bulgaristan'dan da yüksek oranda ürün alımı yapıldı.

Edirne'de ise Aralık ayında 8 milyon 678 bin dolarlık ihracat ve 7 milyon 684 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Edirne'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Bosna-Hersek olurken, Bulgaristan ve Yunanistan da önemli ihracat pazarları arasında yer aldı. İthalatta ise Ukrayna ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ve Sırbistan'dan da ürün alımı yapıldığı belirtildi. - TEKİRDAĞ