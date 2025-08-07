Trendyol'dan KOBİ'lere Dijital Destek - Son Dakika
Ekonomi

Trendyol'dan KOBİ'lere Dijital Destek

Trendyol\'dan KOBİ\'lere Dijital Destek
07.08.2025 14:59
Trendyol, Dijital Usta projesiyle gençleri e-ticaret alanında eğiterek KOBİ'lerin dijitalleşmesini destekliyor.

TRENDYOL, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklediği Dijital Usta projesi hakkında Türkiye'nin önde gelen meslek örgütlerinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Trendyol Campus'te, 7 Ağustos'ta gerçekleşen buluşmada Trendyol'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Usta projesinin bir sonraki aşaması için atılacak adımlar konuşuldu. 50'ye yakın meslek örgütünün temsilcisinin katıldığı toplantıda, projenin daha geniş kitlelere ulaşması, kapsayıcılığının artması ve sosyal etki kapasitesinin güçlenmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

GENÇLER İÇİN FIRSAT, KOBİ'LER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital Usta projesi gençleri e-ticaret alanında yeni becerilerle donatarak, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde e-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Beş pilot ilde uygulamaya konulan proje, yerel ekonomilerin dijitalleşme yoluyla güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Trendyol, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara sivil toplumun deneyimiyle yön vermek ve daha kapsayıcı bir yol haritası oluşturmak amacıyla, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren meslek örgütleriyle görüş alışverişinde bulundu.

ŞAHİN: PROJENİN YAYGINLAŞMASI İÇİN MESLEK ÖRGÜTLERİYLE HAREKET EDECEĞİZ

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital Usta projesini hayata geçirirken gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı, KOBİ'leri dijital dünyada daha rekabetçi kılmayı, e-ticaret ve e-ihracat yeteneklerini artırarak ekonomiye katkılarını artırmayı hedefledik. Dijital Usta yalnızca bir eğitim programı değil, Türkiye'nin dijital kalkınma yolculuğuna katkı sunan, gençleri geleceğe hazırlayan, işletmeleri dijital ekonomiyle buluşturan bir dönüşüm hamlesidir. Bu dönüşümde meslek örgütlerinin katkısını çok değerli buluyor, sahadaki deneyimlerinin, toplumsal dinamiklere olan duyarlılıklarının ve kapsayıcı bakış açısıyla yaptıkları değerlendirmelerin, projenin erişimini ve etkisini güçlendireceğine inanıyoruz."

DİJİTAL GELECEK İNŞA EDİLİYOR

Trendyol, Dijital Usta projesiyle sadece bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermeyi değil, aynı zamanda dijital geleceği toplumsal olarak adil ve kapsayıcı temeller üzerine inşa etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, eğitim, istihdam ve bölgesel kalkınma alanlarında gençlere ve KOBİ'lere ulaşmak için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Projenin temel eğitim fazında çevrimiçi platform aracılığıyla gençlere ücretsiz temel e-ticaret eğitimi verilecek. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar arasından 250 genç, 36 saatlik ileri düzey sertifika programına katılmaya hak kazanacak. Programın son aşamasında proje ortaklarının değerlendirmesiyle belirlenecek 100 genç, pilot illerdeki KOBİ'lerde E-Ticaret Uzmanı olarak istihdam edilecek. Gençlerin ilk üç aylık maaşı, Trendyol tarafından karşılanarak, iş dünyasına atılmalarında somut destek sunulacak. İlk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu illerinde pilot çalışmaları başlayan projeye başvurmak isteyen 18-30 yaş aralığındaki gençler için başvuru ve eğitimler dijitalusta web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Sivil Toplum, Trendyol, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Trendyol'dan KOBİ'lere Dijital Destek - Son Dakika

