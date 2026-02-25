Trump: Ekonomi Güçleniyor, Enflasyon Düşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde durgun bir ekonomi ve rekor seviyede enflasyon devraldığını belirterek, enflasyonun hızla düştüğünü ve ekonominin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Kongre'de yaptığı 1 saat 47 dakikalık bugüne kadarki en uzun "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında, ekonomiden sınır güvenliğine, gümrük tarifelerinden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"Amerika'nın altın çağı geldi." diyerek konuşmasına giriş yapan ABD Başkanı, özellikle ekonomi alanında çok ciddi mesafe katettiklerini ve gelecek birkaç yılın daha iyi geçeceğini ifade etti."

Göreve geldiğinde durgun bir ekonomi ve rekor seviyede enflasyon devraldığını öne süren Trump, "Enflasyon hızla düşüyor, gelirler hızla artıyor. Ekonomi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve düşmanlarımız korkuyor." dedi.

Trump, son 12 ayda yönetiminin çekirdek enflasyonu son beş yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine indirdiğini kaydetti.

Konut kredisi faizlerinin de gerilediğine dikkati çeken Trump, bunun konut sorununu çözeceğini söyledi.

Eski Başkan Joe Biden'ın döneminde ABD'ye 1 trilyon dolardan daha az yeni yatırım geldiğini savunan Trump, kendisinin ise bir yılda 18 trilyon doların üzerinde yatırım taahhüdü aldığını öne sürdü.

Trump, binlerce yeni işletme, fabrika ve laboratuvarın inşa edildiğini ve istihdamın arttığını ifade ederek, yeni istihdamın tamamının özel sektörde olduğuna dikkati çekti.

"Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık"

Amerikan petrol üretiminin günde 600 bin varilden fazla arttığını kaydeden Trump, "Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık." diye konuştu.

Trump, çok fazla kazandıklarını öne sürerek, "İnsanlar bana, 'Lütfen Sayın Başkan, çok fazla kazanıyoruz, artık dayanamıyoruz. Siz gelene kadar ülkemizde kazanmaya alışkın değildik ama şimdi çok fazla kazanıyoruz.' diyorlar ve ben de diyorum ki 'Hayır, yine kazanacaksınız, büyük kazanacaksınız, her zamankinden daha büyük kazanacaksınız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hayata geçirilen vergi indirimi tasarısından da bahseden Trump, yeni doğan Amerikalılara yönelik "Trump Hesabı" programını anlattı.

"Gümrük vergileri, gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak"

Trump, ABD'nin "tarihteki en büyük ekonomik toparlanmasının", Dow Jones endeksinin beklenenden önce 50 bin puanı aşmasının ve S&P 500 endeksinin 7 bin puana ulaşmasının başlıca nedenlerinden birinin "tarifeler" olduğunu söyledi.

Tarifeleri kullanarak yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiğini, hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından ABD için büyük anlaşmalar yaptığını belirten Trump, "On yıllar boyunca bizi kazıklayan ülkeler şimdi bize yüz milyarlarca dolar ödüyor." dedi.

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını "talihsiz" olarak nitelendirerek, "Ama iyi haber şu ki neredeyse tüm ülkeler ve şirketler halihazırda yaptıkları anlaşmaları sürdürmek istiyor." diye konuştu.

Yüksek Mahkemenin kararına rağmen tarifelerin "tamamen onaylanmış ve test edilmiş alternatif yasal düzenlemeler" kapsamında yürürlükte kalacağını vurgulayan Trump, bunların biraz daha karmaşık olduğunu ancak eskisinden daha güçlü bir çözüme yol açacaklarını ve Kongrenin ayrıca bir adım atmasına gerek olmayacağını ifade etti.

Trump, "Zaman geçtikçe, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi, yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergileri, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak ve sevdiğim insanların üzerindeki büyük mali yükü hafifletecek." dedi.

Hayat pahalılığından Demokratları sorumlu tuttu

Demokratların ABD'de artan yaşam maliyetlerine dikkati çekmek için kullandığı "hayat pahalılığı" ifadesine de değinen Trump, Demokratları bu soruna yol açmakla suçladı.

Trump, sağlık hizmetlerinde ve diğer alanlarda maliyetleri büyük ölçüde düşürdüğünü anlatarak, reçeteli ilaç fiyatlarını dünyanın en yüksek seviyelerinden en düşük seviyelere çektiğini kaydetti.

Çalışan Amerikalıların yarısının işveren katkı payı eşleştirmesi olan bir emeklilik planına erişimi olmadığına dikkati çeken Trump, gelecek yıl bu çalışanların federal çalışanlara sunulan emeklilik planına erişim sağlayabileceklerini ve 1000 dolarlık bir eşleştirme katkısı alabileceklerini duyurdu.

Ayrıca büyük şirketlerin müstakil konut alımına getirdiği yasağı kalıcı hale getirmesini isteyen Trump, Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımını kısıtlama çağrısında da bulundu.

Teknoloji şirketleri kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olacak

Trump, teknoloji şirketleriyle elektrik abonelerini korumaya yönelik bir taahhüdü müzakere ettiğine dikkati çekerek, "Büyük teknoloji şirketlerine, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduklarını söylüyoruz. Fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz ve çoğu durumda, toplum için elektrik fiyatları düşer, hem de çok önemli ölçüde düşer." dedi.

Bunun daha önce hiç kullanılmamış bir strateji olduğunu vurgulayan Trump, ülkenin eski şebeke hatlarının ihtiyaç duyulan elektrik miktarını karşılayamayacağını anlattı. Trump, bu yüzden teknoloji şirketlerinin kendi santrallerini kuracağını belirtti.

Sınır güvenliğine vurgu yaptı

Öte yandan Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yılındaki en önemli başarılarının "ekonomideki iyileşme" ve "sınır güvenliğini yeniden sağlama" olduğunu belirtti.

Demokratları ABD sınırlarını düzensiz göçmenlere tamamen açmakla suçlayan Trump, aldıkları radikal kararlarla sınırlardan düzensiz göçün neredeyse sıfırlandığını vurguladı.

Bazı düzensiz göçmenler tarafından öldürülen kurbanların isimlerini sayan Trump, ABD'ye sadece yasal yollardan göçmenlerin gelmesine izin vereceklerini kaydederek, Kongre'den bu konudaki yasal düzenlemeleri desteklemesini istedi.

Demokratlara "çılgın" dedi

Konuşmasının bazı bölümlerinde tüm salona seslenen ve Amerikan halkının yararına olduğunu savunduğu bazı kararları kimlerin desteklediğini soran Trump, Demokratların hiçbirinin destek vermeyip ayağa kalkmamasına tepki gösterdi.

Cinsiyet değişimi konusunda önemli adımlar attıklarını anlatan ve trans bireylerle ilgili ameliyatlar konusunda aileyi koruduklarını ifade eden Trump, bu konuda kendisine destek vermeyen Demokratlara, "Buradan kimse ayağa kalkmadı. Bu insanlar gerçekten çılgın, bunlar çılgınlar." diye tepki gösterdi.

Trump ayrıca, olimpiyatlarda altın madalya kazanan buz hokeyi takımını da salona davet ederken, tüm salon takım oyuncularını ayakta alkışladı.