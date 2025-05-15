TSKB'den Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 75. kuruluş yıl dönümünde, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla "TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı" projesiyle okul öncesi eğitime destek oluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB sürdürülebilir bir gelecek için çok yönlü kalkınma vizyonuyla, 75. kuruluş yıl dönümünde eğitime kalıcı katkılar sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle nitelikli eğitime ve okul öncesi gelişime katkı sunmaya devam ediyor.

6 Şubat depremleri sonrasında, afetten etkilenen bölgelerde "11 İlde 11 Kütüphane" projesini Eylül 2023'te başlatan TSKB, proje kapsamındaki 11. kütüphanesini Elazığ Karşıyaka Ortaokulu'nda hizmete açtı.

Okullarda zenginleştirilmiş kütüphaneler kurarak nitelikli eğitime destek veren banka, 75. yaşını kutladığı bu yılda çocukların sağlıklı gelişimine verdiği desteği eğitimin temel basamağı olan ana sınıflarına da taşıdı.

Banka, yeni projesiyle ihtiyaç duyulan kentlerdeki okul öncesi eğitimi güçlendirmek için harekete geçti.

TSKB, deprem bölgesindeki eğitim altyapısını destekledi

2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında nitelikli eğitime destek amacıyla başlatılan "11 İlde 11 Kütüphane" projesiyle, TSKB bölgedeki eğitim altyapısının güçlenmesine katkıda bulundu. Eylül 2023'te Adıyaman Gölbaşı'nda başlayan proje kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Malatya ve son olarak Elazığ'daki Karşıyaka Ortaokulu'nda kurulan kütüphanelerle toplam 11 okulda "TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi" faaliyete geçti.

"75. Yıl Ana Sınıfı" projesiyle okul öncesi eğitime katkı sağlıyor

TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı projesi kapsamında, ilk ana sınıfı 14 Şubat'ta Kilis Öncüpınar İlkokulu'nda açıldı. Kilis'in ardından Malatya Söğüt İlkokulu'nda, Elazığ Muratçık ve Yenice İlkokullarında ana sınıfları açıldı. Sınıflarda bilim, müzik ve matematik köşeleri gibi özel öğrenme alanları yer alıyor.

TSKB, 75. yılı boyunca ihtiyaç duyulan farklı illerde ana sınıfları açarak bu alandaki katkısını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Toplumsal faydayı önceleyen dört önemli eğitim projesi yürütüyoruz"

Açıklamada Elazığ'daki 11. kütüphane ve ana sınıfı açılışlarındaki konuşmasına yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, çok yönlü kalkınma hedefiyle sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin önemine inandıklarını belirtti.

Bilgiç, eğitimin her aşamasına katkıda bulunmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını aktararak, "Bu hedef doğrultusunda toplumsal faydayı önceleyen dört önemli eğitim projesi yürütüyoruz. Hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, afetten etkilenen kentlerimizde eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen 11 İlde 11 Kütüphane projemizi başlatmıştık. Bu proje kapsamında, 11. kütüphanemizi Elazığ Karşıyaka Ortaokulu'nda çocuklarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar açtıkları kütüphanelerle 7 binin üzerinde öğrenciye 50 bine yakın kitabın yanı sıra çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek ekipmanları ulaştırmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Bilgiç, 11 İlde 11 Kütüphane ve TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı projeleri dışında eğitimin farklı alanlarına da destek vermeye devam ettiklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İKSV işbirliğiyle genç kadın müzisyenlerimizi uluslararası alanda desteklediğimiz Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu ve TEV işbirliğiyle kız öğrencilerin eğitimine katkı sağladığımız Eğitimden Üretime Burs Fonu gibi uzun soluklu projelerimizle toplumsal eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Amacımız, bu projelerle eğitimde fırsat eşitliğini olabildiğince yaygınlaştırmaya devam ederek, ülkemizin nitelikli kalkınmasına her alanda katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek."