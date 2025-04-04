Türk doğal taş sektörünün bayramı 9 Nisan\'da başlıyor

Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı bu yıl 30. kez 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında sektörü Fuar İzmir'de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talebin olduğu fuarda hazırlıklar devam ediyor. 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcının yer alacağı Marble İzmir, dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. 9 - 12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek fuarda doğal taş ile makine ve teknoloji firmaları kendilerine ayrılan alanları doldurmaya başladı. 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcının yer alacağı Marble İzmir, dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak. Blok mermer alanında renk renk, çeşit çeşit yüzlerce blok doğal taş ziyaretçilere görsel şölen yaşatacak.

Doğal taşın Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı

1998 yılından bu yana Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) üyesi olan Marble İzmir, Türkiye'nin doğal taş sektöründeki küresel konumunu güçlendiriyor. Fuara olan ilgi ve talep, doğal taş sektörünün uluslararası platformlarda daha da büyümesini sağlarken Türkiye'nin bu alanda liderliğini de pekiştiriyor. Ekonomik ve ticari açıdan kenti canlandırıp sanayicilere ise büyüme ve ihracat kapılarını açan Marble İzmir'in ilk yılında Türkiye'nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısıyla ihracat 2 milyar dolar seviyelerine geldi. Doğal taş ihracatı Türkiye'nin sektörde dünya rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajının yanısıra renk ve desen zenginliğinin de etkisiyle son 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Fuar, bu yıl da geçmiş yıllardan daha büyük bir ticaret hacmi oluşturacak ve doğal taş sektörünün ihracatta yeni hedeflere ulaşmasını sağlayacak.

Alım heyetleri ile ticaret hacmi artacak

Marble İzmir web sayfası üzerinden alınan başvurular ve temsilci çalışmaları sonucu Avustralya'dan İtalya'ya, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın her kıtasındaki 75 ülkeden yabancı ziyaretçiler, alım heyeti programı için başvuru yaptı. İhracatçı Birlikleri üyelerinin talepleri doğrultusunda bu yıl, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Güney Kore, Irak, Kanada, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere 11 ülke hedef olarak belirlendi.

Sektörün öncüleri büyük organizasyonun parçası

T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir 30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçılar Birliği (EİB), Denizli İhracatçılar Birliği, (DENİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından destekleniyor, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) partnerliğinde organize ediliyor.

Geniş katılımcı ve ziyaretçi profili

Marble İzmir'de; doğal taş ve ürünleri ile mermer sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, mermer makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK'lar, medya kurum ve kuruluşları katılımcı olarak yer alacak. Fuarın ziyaretçi profilini ise tüm dünyadan doğal taş işleme makine ve teknolojileri bayi ve toptancıları, doğal taş uygulamacıları, inşaat ve taahhüt şirketleri, proje yönetim ve danışmalık şirketleri, yapı denetim şirketleri, mimarlık ofisleri, yapı marketler, yapı malzemeleri toptancıları, perakendeci ve dağıtıcıları, inşaat makineleri bayi ve toptancıları, madencilik ve doğal taş şirketleri oluşturuyor.

"Değişik" tasarımlar da ödüllendirilecek

Fuar çerçevesinde doğal taş tasarım yarışması da düzenleniyor. Marble İzmir, bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'yla genç tasarımcıları sektörün yenilikçi firmalarıyla bir araya getiriyor. Doğal taş ihracatının, tasarım ve mimariyle desteklenerek katma değeri yüksek ürünlerle artması, Türk doğal taşının pazarda yenilikçi yüzünün ortaya konulmasının amaçlandığı yarışmada hayata geçirilecek özgün tasarımlar, Marble İzmir'de sergilenecek. 'Değişik oldu çok da güzel oldu' mottosuyla hazırlanılan ve 600 bin TL ödül dağıtılan yarışmada, 892 başvuru arasından seçilen 25 tasarımın son kullanıcıya hizmet edecek şekilde üretimi yapılarak 30. Marble İzmir Fuarı'nda yerlerini alacak.

30'uncu Marble İzmir bereketi ile geliyor

Marble İzmir, sektöre ve yan sektörlerine, ihracata, istihdama katkı sağlamasının yanı sıra turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içecek sektörüne kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisine güç verecek. Fuar nedeniyle kente gelecek yerli, yabancı katılımcı ve ziyaretçiler, İzmir'de Marble bereketini hissettirecek. - İZMİR