Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Ekonomi

13.01.2026 14:26
Tekstil sektöründe 25 yıllık geçmişiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Japonya'ya ihracat yapan Famateks Tekstil yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Denizli'de 2001 yılında ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle faaliyete başlayan; başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeye ihracat yapan Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme kararıyla konkordato kapsamında 3 ay süreyle geçici mühlet verildi.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE KOMİSER ATAMASI

Mahkeme, Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 19313/Merkez sicil numarasıyla kayıtlı, 3850213266 vergi kimlik numaralı Famateks Tekstil hakkında 05/01/2026 tarih ve saat 12.00'den itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti. Karar kapsamında şirkete geçici komiser olarak Hüseyin Erikler (bağımsız denetçi), Süheyla Sarıhan (mali müşavir) ve Ali Coşkun (avukat) görevlendirildi.

ŞİRKETİN İŞLEMLERİ KOMİSER ONAYINA BAĞLANDI

İcra ve İflas Kanunu'nun 297. maddesi gereğince borçlu şirketin faaliyetlerine komiser nezareti altında devam edebileceği, şirketin tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi olduğu belirtildi. Mahkeme izni olmaksızın geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis edilmesi, kefil olunması, taşınmazların ve işletmenin devamlı tesisatının devri ya da takyit edilmesi ile ivazsız tasarruflarda bulunulması tedbiren engellendi. Bu hükümlere aykırı işlemlerin hükümsüz sayılabileceği, aykırılık halinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği ve şartların oluşması durumunda iflas sürecinin gündeme gelebileceği kaydedildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

İlan tarihinden itibaren alacaklıların 7 gün içinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz edebileceği, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle sunarak konkordato talebinin reddini isteyebileceği bildirildi. İlanın 09/01/2026 tarihli olduğu belirtildi.

DENİZLİ'DE KURULDU, İHRACAT AĞINI GENİŞLETTİ

Famateks, şirket tanıtımında yer alan bilgilere göre Denizli'de kuruldu ve ev tekstili başta olmak üzere otel, plaj ve promosyon tekstilleri alanında üretim yapıyor. Firma, yıllar içinde pazar payını artırdığını, ürünlerini ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine taşıdığını ifade ediyor. Şirketin yine aynı kaynakta paylaşılan verilere göre toplam 4 bin metrekare üretim alanında yıllık 2,5 milyon adet bukle havlu, 100 bin adet bukle bornoz ve 500 bin adet peştamal üretim ve ihracatı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Konkordatotakip.com

