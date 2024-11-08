Turkcell 2024 3. Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Ekonomi

TURKCELL, 2024'ün 3'üncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Turkcell'in güçlü ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğine vurgu yapan Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, "Grup gelirleri yıllık bazda yüzde 6,9 artış ile 40,2 milyar TL'ye yükseldi. Net karımız ise güçlü operasyonel kara ek olarak Ukrayna'daki varlık satışının da katkısıyla 14,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Financell ve Paycell markalarımızı içinde barındıran techfin odak alanımız, üçüncü çeyrekte de grup büyümemizi destekledi" dedi.

Turkcell, 2024 yılı 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde grup gelirleri yıllık bazda yüzde 6,9 artış ile 40,2 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı 1,4 puan artış ile yüzde 44,2 seviyesine ulaşırken, Turkcell yılın 3'üncü çeyreğinde 515 bin faturalı abone kazandı. Son 12 aydaki faturalı abone kazanımı 1,9 milyon olurken faturalı abone oranı ise yıllık 4 puan artışla yüzde 74'e ulaştı.

YOĞUN REKABET ORTAMINA RAĞMEN GÜÇLÜ OPERASYONEL SONUÇLAR

Yoğun rekabet ortamına rağmen güçlü operasyonel sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şöyle konuştu:

"30'uncu yılımızda güçlü temellerimiz ve yenilikçi vizyonumuzla paydaşlarımıza sürekli değer yaratmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak, 9 Eylül 2024 tarihinde Ukrayna'daki varlıklarımızın satışını, ülkede devam eden savaş ortamına rağmen başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye'ye özellikle 5G, veri merkezi ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızda kullanılacak kaynak girişi sağlamak açısından da büyük önem arz eden bu satıştan elde ettiğimiz kar, üçüncü çeyrek finansallarımıza yansıdı. Net karımız, güçlü operasyonlarımız sayesinde elde ettiğimiz 3,1 milyar TL'nin yanı sıra, Ukrayna'daki varlık satışının da katkısıyla toplam 14,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2024'ün 3'üncü çeyreğinde grup gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 6,9 artış ile 40,2 milyar TL'ye yükseldi. Turkcell Türkiye toplam abone bazımız ise 322 bin artış ile 43,5 milyona ulaştı. Öte yandan faturalı abone sayımız da son 12 ayda 1,9 milyon arttı."

UÇTAN UCA FİBER HİZMETİNDE TOPLAM ABONE SAYISI 2,4 MİLYONU AŞTI

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç şu bilgileri verdi:

"Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda, Eylül ayında sabit müşterilerimizi '30. Yıl 1000 Mbps Hız Kampanyası' ile buluşturduk. Fiber abone odağımızı sürdürdüğümüz sabit genişbant segmentinde, yüksek hızlı ve uçtan uca fiber hizmetimize olan güçlü talep sayesinde net 47 bin abone kazanırken, abone bazımız 2,4 milyonu aştı. Fiber paketler içerisinde, 100 Mbps hız ve üzeri tarifeleri kullanan müşterilerimizin payı 10 puan artışla yüzde 38'e ulaştı."

'TECHFİN, FİNANSAL PERFORMANSIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR'

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in 3'üncü çeyrek performansına ilişkin şu değerlendirmelerde de bulundu: "Financell ve Paycell markalarımızı içinde barındıran techfin odak alanımız, üçüncü çeyrekte de grup büyümemize güçlü katkı sağladı. Financell, yıllık bazda yüzde 38,1 büyüyerek 1,1 milyar TL gelir kaydetti. Diğer yandan Paycell gelirleri, POS çözümlerimize olan yüksek talep ve Paycell Kart'ın artan hacmiyle, yüzde 19,6 büyüyerek 970 milyon TL gelire ulaştı. Devreye alındığından bu yana yüksek talep gören POS çözümlerimiz, yüzde 86 yükseliş gösteren işlem hacmi ile güçlü performansını sürdürdü. Kuruluşundan itibaren pazardaki payını istikrarlı şekilde artıran TV+ platformumuz ise BTK'nın son verilerine göre IPTV pazarındaki en büyük ikinci oyuncu konumuna yükseldi."

'TÜRKİYE'Yİ VE TURKCELL'İ GLOBALDE TEMSİL EDİYORUZ'

Turkcell'in 30 yıllık birikim ve vizyonunu global arenada da paylaştığına işaret eden Dr. Koç, "Dünya GSM Birliği GSMA'nın yönetim kurulunda yer almamla birlikte, sadece Turkcell markasını değil, aynı zamanda Türkiye'yi de temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Mobil iletişim sektörüne ve dijital dünyaya Turkcell olarak GSMA çatısı altında da katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ENERJİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in sürdürülebilirlik ve veri alanındaki çalışmalarına da değinerek, "Sürdürülebilirlik master planımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda güneş enerjisi yatırımlarımızın ilk fazı olan 54 MW gücün kurulumunu tamamladık ve üçüncü çeyrekte 6,4 MW kurulu gücü aktive ettik. Bunun yanı sıra toplamda 55 MW IT kapasitesine sahip 4 yeni nesil veri merkezimizin ve katma değerli hizmetler sunan bulut servislerimizin gelirleri, bu çeyrekte yüzde 43 büyüme ile 639 milyon TL'ye yükseldi. Önümüzdeki yıllarda da stratejik önceliklerimiz arasında yer alacak olan veri merkezlerimizin kapasitesini artırmaya kararlıyız. Başarılarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza değerli katkılarından ötürü, Yönetim Kurulumuza ise güven ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.