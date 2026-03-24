Türkiye 600 Milyon Fidan Dikecek

24.03.2026 11:28
Orman Genel Müdürü Karacabey, 2026'ya kadar 600 milyon fidan dikileceğini açıkladı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl 517 milyon fidan dikildiğini belirterek, "2026 yılı 11 Kasım'ına kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Böylelikle hem orman varlığımızı artırırken bir taraftan da yeni karbon yutak alanları tesis etmiş olacağız." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Hem Türkiye'de hem de dünyada 2025'in orman yangınlarıyla gündeme geldiğini anımsatan Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü olarak büyük ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Karacabey, geçen yıl 517 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu ve yeni orman alanlarının ülkeye kazandırıldığını bildirdi.

Mevcut ormanlardaki boşlukları ve verimsiz alanları da rehabilite ederek verimli hale getirdiklerini vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Bu sayede FAO'nun 2025 yılı Dünya Orman Varlığı Raporu'nda ülkemiz orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında 6'ncı sıradan 4'üncü sıraya çıkarak yükselişini devam ettirmiş oldu. Yıllık ortalama 118 bin hektar orman alanını artırmış olarak kayıtlara geçtik. 2026 ile alakalı da Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde 2026 yılı 11 Kasım'ına kadar bir hedef belirleyip talimatlandırdılar. İnşallah 2026 yılı 11 Kasım'ına kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Böylelikle hem orman varlığımızı artırırken bir taraftan da yeni karbon yutak alanları tesis etmiş olacağız."

"Dünyada kullanılan en ileri teknoloji"

Türkiye'nin dünyada ormanları gözetleyen ve yangınlarla mücadelede insansız hava aracı (İHA) kullanan iki ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Karacabey, bu yıl 14 İHA ile ormanların sağlığını izleyerek, korunmasıyla ilgili tedbirleri alacaklarını dile getirdi.

Karacabey, aynı zamanda sayıları 2 bin 800'e ulaşan ve ormanların değişik noktalarına konuşlandırılmış fotokapanlarla da kritik orman noktalarını 7 gün 24 saat esasına dayalı izlediklerini ve kayıt altına aldıklarını ifade etti.

Ormanların sağlığını tehdit eden her türlü etkiye ve müdahaleye karşı gereken tedbirleri bu sayede aldıklarına işaret eden Karacabey, "Türkiye'nin, ormanların sağlığının izlenmesinde kullandığı teknolojik altyapı bugün dünyada kullanılan en ileri teknolojidir. Bunu açık ve net olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

Karacabey, ormanların sağlığı, sürdürülebilirliği, gençleştirilmesi başta olmak üzere, bütün çalışmalarda en önemli paydaşlarının orman köylüleri olduğunu belirterek, onları her alanda desteklediklerini vurguladı.

Orman köylülerine sadece ormanda yaptıkları işçilik için değil, onların ekonomik seviyelerinin iyileştirilmesi veya yaşadıkları ortamdaki sosyal şartların iyileştirilmesiyle ilgili de krediler verdiklerini dile getiren Karacabey, "Bu kredilerin bir şablonu yok. Orman köylümüzün neye ihtiyacı varsa onu karşılıyoruz. Bazen bir vatandaşımızın evinin üzerine güneş enerjisi panelleri konulup elektrik ihtiyacını karşılamasından tutun, evinin mantolanmasına, kalorifer sisteminin kurulmasına varıncaya kadar ihtiyacının karşılanması noktasında krediler veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orman köylülerine 3,2 milyar liralık bütçe

Söz konusu kredilerin yüzde 20'sinin hibe, yüzde 80'inin de faizsiz, kredi türüne göre 3 yıl ile 7 yıl arasında geri ödeme şartları bulunan krediler olduğu bilgisini veren Karacabey, şunları kaydetti:

"2025 yılında 2,5 milyar lira kredi dağıttık. İnşallah 2026 yılında da 3 milyar 200 milyon liralık bütçemiz var. Bütün çabamız şu, orman köylümüz yaşadığı yerde mutlu olsun, doğduğu yerde doysun. Hedefimiz bu, bunun için gayret ediyoruz ve bu projelerde de kredi şartlarında da herhangi bir kısıtlayıcı unsur yok. Vatandaşımız ne için istiyorsa o konuda yardımcı oluyoruz."

Karacabey, vatandaşları Orman Haftası dolayısıyla 26 Mart'ta Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla yapılacak fidan dikim etkinliğine davet ederek, "Ayrıca 81 ilimizin tamamında bu hafta fidan dikim etkinlikleri olacak. Her vatandaşımızı, kendi bulunduğu ilde fidan dikim alanlarına bekliyoruz. Onların da dünyadayken bir dikili ağaçları olsun istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı İşte tribünde izediği isim Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar Özel ile Bahçeli yan yana Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
