Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satma görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satma görüşmelerine başladı

Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satma görüşmelerine başladı

05.07.2023 14:50

Türkiye, yeni ekonomi ekibi altında yabancı yatırımları teşvik etme çabasının ilk büyük anlaşması olacak şekilde, Ege'deki İzmir şehrindeki Alsancak Limanı'nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakerelerde bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez bölgesindeki ülkelerle yatırım görüşmeleri yapıldığını ve Alsancak Limanı'nın bu yatırımların kapsamında olduğunu belirtti. Liman, Türk egemen varlık fonu TWF'ye aittir ve ulusal demiryolu şirketi TCDD tarafından işletilmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyaret ederek yatırım çekmeyi hedeflediği bildirildi. Alsancak Limanı, yılda 1.2 milyon adet konteyner yükü ve 1.4 milyon ton genel ve kuru yığın yükü işleyebilir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuştu. Önemli mesajların yer aldığı haberde Uraloğlu, İzmir Alsancak Limanı'nın satışı için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere içinde olunduğunu duyurdu. Bakan, "Bakan yardımcılığı seviyesinde arkadaşlarımız görüşme yaptı" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR"

Türkiye, seçim sonrası yeni ekonomi ekibiyle yabancı yatırımları teşvik etme çabasının ilk büyük anlaşmasına çok yakın. İzmir'deki Alsancak Limanı'nın işletme haklarını satmak için Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında müzakerelerin başladığı ortaya çıktı. Bloomberg'e bir röportaj veren Bakan Uraloğlu, "Körfez bölgesindeki ülkelerle yatırım görüşmeleri yapılıyor ve Alsancak Limanı da bu yatırımların kapsamında. Arkadaşlarımız müsteşar düzeyinde buluştu" dedi.

ALICI İSMİ VERMEDİ

Uraloğlu, alıcıları isimlendirmeden veya anlaşmanın potansiyel değerini belirtmeden konuştu. Öte yandan liman, Türkiye Varlık Fonu'na ait ve ulusal demiryolu şirketi TCDD tarafından işletiliyor.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satma görüşmelerine başladı - Son Dakika


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