Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satma görüşmelerine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuştu. Önemli mesajların yer aldığı haberde Uraloğlu, İzmir Alsancak Limanı'nın satışı için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere içinde olunduğunu duyurdu. Bakan, "Bakan yardımcılığı seviyesinde arkadaşlarımız görüşme yaptı" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR"

Türkiye, seçim sonrası yeni ekonomi ekibiyle yabancı yatırımları teşvik etme çabasının ilk büyük anlaşmasına çok yakın. İzmir'deki Alsancak Limanı'nın işletme haklarını satmak için Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında müzakerelerin başladığı ortaya çıktı. Bloomberg'e bir röportaj veren Bakan Uraloğlu, "Körfez bölgesindeki ülkelerle yatırım görüşmeleri yapılıyor ve Alsancak Limanı da bu yatırımların kapsamında. Arkadaşlarımız müsteşar düzeyinde buluştu" dedi.

ALICI İSMİ VERMEDİ

Uraloğlu, alıcıları isimlendirmeden veya anlaşmanın potansiyel değerini belirtmeden konuştu. Öte yandan liman, Türkiye Varlık Fonu'na ait ve ulusal demiryolu şirketi TCDD tarafından işletiliyor.