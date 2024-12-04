Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak

Geniş Video İzle

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren ABD merkezli gıda devi Cargill de son dönemde küresel krizin etkileriyle boğuşuyor. Dünya çapında 160 binden fazla çalışanı olan firma gelirlerindeki düşüşü gerekçe göstererek 8 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

04.12.2024 08:44  Güncelleme: 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli gıda devi Cargill, gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle dünya genelindeki iş gücünü yüzde 5 oranında azaltma kararı aldı. Bu, yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor. Cargill, Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya çapında 160 binden fazla çalışana sahip. Şirketin gelirleri 2023 yılında 177 milyar dolar iken, 2024'te bu rakamın 160 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN ETKİLENİYOR

Gıda sektöründeki büyük oyunculardan biri olan Cargill, özellikle tarım alanında faaliyet gösteriyor ve buğday, mısır ve soya fasülyesi gibi ürünlerdeki fiyat düşüşlerinden olumsuz etkileniyor. Cargill CEO'su Brian Sikes, işten çıkarmaların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Şirket, organizasyon yapısını sadeleştirerek, katmanları azaltmayı ve yöneticilerin sorumluluklarını genişletmeyi planlıyor. Ayrıca iş tekrarı ortadan kaldırılacak ve verimlilik artırılacak. Ağustos ayında şirket, operasyonlarını yeniden yapılandırmaya karar vermişti. Bu yapılandırma ile operasyon birimleri sayısı beşten üçe indirilecek.

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak

KRİTİK TOPLANTI 9 ARALIK'TA

Bu değişikliklerin detayları 9 Aralık'ta yapılacak bir toplantı ile duyurulacak. Sikes, bu süreçte etkilenen çalışanlarla bilgi paylaşmak amacıyla toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı. Cargill'in Türkiye'deki çalışanlarının bu kararlar doğrultusunda etkilenip etkilenmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

7 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Cargill, 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı ve 1986'dan sonra kendi markasıyla yoluna devam etti. İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve İzmir'de 600'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, nişasta ve tatlandırıcı üretimi, yenilebilir bitkisel yağ üretimi ve hayvan beslenmesi alanlarında önemli işlere imza atıyor.

Türkiye\'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak

İş Dünyası, Ekonomi, Cargill, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:02 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak İşte mesleklere göre tam liste 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
14:16 Icardi’den Wanda Nara’ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
14:08 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
13:56 Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:52 Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
13:42 Şarkıcı Ege’den 21 mütevazi evi ile ilgili itiraf Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf
13:39 TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK’lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı
13:35 İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 09:41:09. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.