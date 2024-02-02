Türkiye\'de Konut Satışları Yüzde 17,5 Azaldı

Ekonomi

Türkiye'de bir önceki yıla göre konut satışının yüzde 17,5 azaldığını belirten Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, kredi faizlerinin yüksek olması bunun en büyük sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de 2023 yılında bir milyon 225 bin 926 adet konut satıldığını ifade eden Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Brokerı Özkan Aydemir, "Satışların yüzde 14'ü yani 177 bin 748'ü kredili olarak gerçekleşti. İlk satışlarda önceki yıllara göre ciddi bir düşüş ile 379 bin konut satıldı. İkinci elde ise 846 bin konut satışı oldu. Bursa, 2023 yılını son 9 yılın en düşüğü 45 bin, Balıkesir ise son 5 yılın düşüğü olarak 28 bin satış ile kapattı. Yabancılara satışlarda geçen yıla göre yüzde 47 düşüş ile 35 bin 5 adet gerçekleşti. Geçen seneyi Antalya 12 bin 702, İstanbul 11 bin 229 ve Mersin 3 bin 16 adet gerçekleşti. Son 9 yıllık süreçte ülkelerine göre en çok konut alan Irak 50 bin 363 sayısı ile birinci olurken, 45 bin 110 konut ile ikinci ülke Rusya oldu. İranlılar ise 41 bin 15 konut alımı yaptı" dedi.

Son 9 yılın en düşük konut satışlarının gerçekleştiği bir yılın geride kaldığını ifade eden Aydemir, "İnşaat maliyetlerinin her geçen gün arttığı, işçilik maliyetleri, konut kredi faizlerinin son aylardaki yükselişi, finansa erişim ile konut alımının zorlaştığı, nakit parası olanların konut edindiğini ve sektörü 2024 yılı için biraz tedirgin edeceğini görmekteyiz. Yeni imar bölgelerinin açılmaması, açılan yerlerde ise alt yapıların kısa sürede yapılamaması ile birlikte arsa maliyetlerinde inşaat maliyetlerinin üzerinde artış gerçekleşmesine sebep oldu. 2024 yılı konut satışlarının da önceki yılların çok altında kalacağını ve inşaat firmalarının pazarlama ve satış konularında farklı alternatifler bulacağını öngörüyoruz. Önceki yıllarda satışların yüzde 45'e yakını konut kredi finansmanı ile gerçekleştiğini ve satışlardaki en büyük etkenin bu olduğunu biliyoruz. 2024 yılında da enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle konut kredileri açılamayacaktır. 1+1 dairelerin bile en düşük 2 milyon 500 binden başladığı ve konut kredi faizlerinin yükseldiği bir dönemde inşaat firmalarının takaslı ve şirket içi finansmanı değerlendirmesi gerekmektedir. Pandemi ve 6 Şubat asrın felaketi ile ihtiyaçların çok fazla değiştiği yüksek katlardan daha çok müstakil, yatay mimarinin olduğu ve köy evlerine yönelimin olduğu bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçlerde de bunu devam edeceğini görmekteyiz. Konuta erişimin zorlaşması ile birlikte arsa tarla taleplerinde de son 10 yılın en yüksek satışları gerçekleşmiştir. İstanbul- İzmir otoyolu, Çanakkale köprüsü ve otoyol devamı, yeni sanayi bölgeleri ve nüfus artış hızı ile birlikte Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde daha çok arsa ve tarla yatırımı yapıldığını görmekteyiz" şeklinde konuştu. - BURSA