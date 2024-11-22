Türkiye Enerji Merkez Olmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Enerji Merkez Olmalı

Türkiye Enerji Merkez Olmalı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin, Türkiye'nin enerji merkezi olmasının önemini vurguladı.

22.11.2024 11:17
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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Buna ihtiyacımız vardı. Bu çok faydalı ve karşılıklı faydası var." dedi.

Sorokin, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'un "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ Özel Oturumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz piyasasında Batılı ülkelerin farklı yönlere gittiğini belirten Sorokin, bu dinamiklerin "siyasileştiğini" ifade etti.

Sorokin, enerji maliyetlerinin arttığına dikkati çekerek, bunun dönüşüm açısından iyi olmadığını söyledi.

Enerjide makul bir yaklaşımın önemine işaret eden Sorokin, "Lazım olan sadece slogan değil. 'Ne pahasına olursa olsun yeşile geçelim.' demiyoruz. Makul olmalı. Hakkaniyetli geçiş için doğal gaz önemli bir kaynak. Sadece sözler, sloganlar ve teorik hedefler olmamalı. Karbon salımını azaltmamız gerekiyor. Mesela yenilenebilir karması önemli bir çözüm. Daha ucuz olan yeşil enerji ve gazın karma kullanılması salım açısından iyi olabilir." diye konuştu.

Sorokin, "LNG ticaret hacmi her yıl yüzde 4-7 artıyor. LNG'yi rekabet ortamında sunmak için çalışmalara devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke ve kesişim noktası olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sorokin, "Buna ihtiyacımız vardı. Bunun karşılıklı faydası var." dedi.

"Enerji güvenliği için kolektif çabaya ihtiyaç var"

Söz konusu oturumun moderatörlüğünü üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, BOTAŞ'ın, gaz altyapısının geliştirilmesinde ve enerji kaynaklarının modernleştirilmesinde çok büyük rolü olduğunu söyledi.

Çonkar, dünyada birçok krizin yaşandığı bugünlerde güvenilir ve sürdürülebilir enerji tedarikinin önemli olduğuna dikkati çekerek, enerji güvenliği için kolektif çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Doğal gaz ve petrolün gelecek yıllarda da enerji sektöründe olmaya devam edeceğini dile getiren Çonkar, "İyi bir geçişe ihtiyacımız var. Türkiye özelinde doğal gaz piyasası olarak Avrupa'da 4'üncü sıradayız. Doğal gazın tamamını ithal ediyorduk fakat Karadeniz'de 2020'de doğal gaz bulduk ve bu alanda üretime başladık." dedi.

"20 bin kilometreye ulaşan boru hattıyla 1 trilyon metreküpün üzerinde gaz taşındı"

BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Fidan da bu yıl şirketin 50'nci kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, İstanbul Energy Forum organizasyonu için Anadolu Ajansına teşekkürlerini sundu.

Fidan, BOTAŞ'ın geniş yelpazede faaliyet gösteren bölgenin en güçlü şirketlerinden olduğuna dikkati çekerek, 3 bin 500 kilometrelik petrol boru hattı uzunluğuyla bugüne kadar 14,5 milyar varil petrolün taşınmasında etkin rol aldıklarını kaydetti.

Doğal gazda da 20 bin kilometreyi bulan boru hatlarıyla bugüne kadar 1 trilyon metreküpün üzerinde gaz taşındığını belirten Fidan, Karadeniz'de üretilen gazın önemine değindi.

Fidan, mevcut durumda günlük 7 milyon metreküp gaz üretilen sahadan vatandaşlara gazın ulaştırıldığını belirtti.

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması için de çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"BOTAŞ, paydaşı olduğu uluslararası boru hattı projeleriyle hem ülkemiz hem Avrupa'nın arz güvenliğinde kilit rol üstleniyor. Güney Gaz Koridoru'ndaki TANAP ile bugüne kadar Türkiye'ye 29 milyar metreküp, Avrupa'ya 38 milyar metreküp gaz ulaşmıştır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki yakın işbirliği Bakü-Tiflis- Erzurum boru hattı ve TANAP ile perçinlenmiş ve Nahçıvan'a gaz arzının özünü açacak projeyle devam etmiştir. Öte yandan TürkAkım boru hattı ile bugüne kadar ülkemize 40, Avrupa'ya 53 milyar metreküp gaz arzı sağlanmıştır."

Fidan, ülke ve bölgenin enerji arz güvenliği için çalışmaların ve işbirliklerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Dünya, Rusya, Son Dakika

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