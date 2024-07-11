Türkiye Kuru Meyve İhracatında Miktar Azalırken Döviz Getirisi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kuru Meyve İhracatında Miktar Azalırken Döviz Getirisi Arttı

Türkiye Kuru Meyve İhracatında Miktar Azalırken Döviz Getirisi Arttı

Türkiye'nin kuru meyve sektöründe ihracat miktarı azalmasına rağmen döviz getirisi artış gösterdi. 2024 yılının ilk yarısında kuru meyve ihracatı miktar bazında 227 bin tondan 200 bin tona gerilerken, döviz getirisi yüzde 15 artarak 722 milyon dolardan 829 milyon dolara yükseldi. Kuru meyve ihracat fiyatları da yüzde 30 artış gösterdi. Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünya lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca Antep fıstığı ihracatında da yüzde 76'lık bir artış yaşandı.

11.07.2024 09:21
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Türkiye'nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden kuru meyve sektöründe ihracat 2024 yılının ilk yarısında miktar bazında 227 bin tondan, 200 bin tona gerilerken, döviz getirisi yüzde 15'lik artışla 722 milyon dolardan 829 milyon dolara yükseldi.

Kuru meyve ihracatında 2023 yılının ilk yarısında ortalama 3 bin 184 dolar olan ton başına ihraç fiyatı, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 30'luk artışla 4 bin 128 dolara çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yer verilen kuru meyvelerde Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri konumunda.

Çekirdeksiz kuru üzüm 240 milyon dolar ihracatla lider

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 18'lik artışla 240 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etmeyi başarırken, çekirdeksiz kuru üzüm toplam 829 milyon dolarlık kuru meyve ihracatından yüzde 29 pay aldı.

Kuru kayısı ihracatı yüzde 2'lik gerileme yaşarken kuru kayısıdan elde edilen döviz miktarı 187 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında 30 bin 254 ton kuru incir ihraç ederken, kuru incir ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 23'lük ilerlemeyle 114 milyon dolardan 140 milyon dolara çıktı.

Antep fıstığı ihracatında yüzde 76'lık artış

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güçlü ihraç ürünlerinden Antep fıstığı 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir ihracat grafiği ortaya koydu. 2023 yılının Ocak-Haziran dönemini 55 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatıyla geride bırakan Türkiye, 2024 yılının aynı döneminde ihracatını yüzde 76'lık artışla 97 milyon dolara sürükledi.

Türkiye'nin kuru meyve ürün grubunda badem ihracatı 27 milyon 250 bin dolar olurken, çam fıstığı ihracatı yüzde 155'lik artışla 5,7 milyon dolardan 14,5 milyon dolara yükseldi. Türkiye, leblebi ihracatından 14 milyon dolar, ceviz ihracatından 13,3 milyon dolar kazandı. Kayısı ve zerdali çekirdeği ihracatı 5,5 milyon dolar ve elma kurusu ihracatı 5,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başarılı bir giriş yaptıklarını, 2024 yılının ikinci yarısında da başarı çizgisini korumayı ve yılsonu için belirledikleri 1,8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kuru meyve sektöründe öncelikli başlıklarının kalite ve gıda güvenliği olduğunu aktaran Başkan Işık, "Kuru meyve sektöründe kalite ve gıda güvenliğini ithalatçı ülkelerin istediği standartları sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracatçılar, üreticiler, tüccarlar, üniversiteler çok uyumlu çalışıyoruz. Pazarlama ayağında da Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle kümelenerek TURQUALITY ve UR-GE Projeleriyle Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğinin artması ve daha fazla tüketilmesi için efor sarf ediyoruz. UR-GE Projemizde geleneksel ihraç pazarımız Avrupa'da konumumuzu güçlendirirken, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Malezya ve Endonezya'yı hedef Pazar olarak belirledik. Bu pazarlara ihracatımızı artırmak için tanıtım çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

ABD, İngiltere'yi de geçti ikinci sıraya yükseldi

Türkiye'nin kuru meyve ihraç ettiği 135 ülke ve gümrüklü bölge içerisinde Almanya'nın 2024 yılının ilk yarısındaki 106 milyon dolarlık talebiyle liderliğini sürdürdüğünü aktaran Işık şöyle devam etti: "ABD pazarında 25 yıldır katıldığımız fuarlar ve 5 yıldır sürdürdüğümüz Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi sayesinde Yeni Dünya'daki konumumuz her geçen yıl güç kazanıyor. ABD'ye ihracatımız 2024 yılının ilk yarısında yüzde 45'lik artışla 60,6 milyon dolardan 88 milyon dolara yükseldi ve İngiltere'yi geçerek ikinci büyük pazarımız haline geldi. İngiltere'ye ihracatımızda yüzde 21'lik artışla 70,5 milyon dolardan 85 milyon dolara ilerledi. Bu ülkeleri Fransa, İtalya, Hollanda, Avustralya, Japonya, Kanada ve Rusya Federasyonu takip etti." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Kuru Meyve İhracatında Miktar Azalırken Döviz Getirisi Arttı - Son Dakika

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