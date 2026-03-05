Türkiye'nin Birliği ve Kalkınması İçin İftar Vurgusu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bizler işçisiyle, yatırımcısıyla, kamu kuruluşlarıyla, devletiyle bir araya gelebilirsek, Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş olmaz." dedi.

Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Yiğit Akü'de düzenlenen işçilerle iftar programında, ramazanın birlik ve beraberliği artıran en güzel anlardan olduğunu belirtti.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberiyle çevrili olduğuna dikkati çeken Varank, "Bizim ayakta kalabilmemiz ancak birlik ve beraberliğimizi sağlamakla mümkün olabilir. Onun için bu iftar ve gönül sofraları önemli. Hangi görüşte olursak olalım bizim kutsallarımız olması lazım. Bayrağımıza, ezanımıza, devletimize ve birliğimize bağlı olmamız ve o kutsallarımız çerçevesinde hepimiz elimizden geleni yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Varank, Yiğit Akü'nün Türkiye ekonomisine ve gelişmesine hizmet eden önemli bir tesis olduğuna işaret ederek, batarya ve pil teknolojilerinin artık dünyanın en stratejik alanlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Yiğit Akü'nün çalışanlarıyla Türkiye'ye hizmet eden işler yaptığını vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcının yaptığı işler önemli ama istediğiniz kadar sermayeniz olsun, yaptığınız yatırımın içinde çalışacak emekçiniz yoksa sizin o sermayenizin hiçbir önemi yok. Onun için sermaye önemli ama aslında emekçi kardeşlerimiz onlardan daha önemli. Çokça uluslararası şirketlerde bir araya geliyoruz. Onlara şunu soruyorum. Neden Türkiye'yi tercih ediyorsunuz? Onlar şunu söylüyorlar, 'Biz dünyada yaptığımız yatırımlarda fabrikalarımızda çalışan emekçilerle Türkiye'dekileri karşılaştırdığımızda Türkiye'deki gibi emekçiyi hiçbir yerde görmüyoruz. Çünkü Türkiye'deki emekçiler, işçiler çalıştıkları fabrikaları kendi iş yerleri olarak görüyorlar. Kendi yerlerinde çalışıyormuş gibi gerçekten samimiyetle, gayret gösteriyorlar. Biz Türkiye'yi tercih ederken iş gücünü, emekçiyi tercih ediyoruz.' diyorlar. Onun için sizin yaptığını işler, verdiğiniz emek önemli. Bizler işçisiyle, yatırımcısıyla, kamu kuruluşlarıyla, devletiyle bir araya gelebilirsek Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş olmaz. Bu manada biz yatırımcılarımıza da, emekçi kardeşlerimize güveniyoruz, her zaman onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz."

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de ramazan sofrasındaki birlik ve beraberlik sürdürüldüğünde aşılamayacak engel olmadığını söyledi.

Suriye'de sıkıntılar olduğunun, İran'da savaş halinin bulunduğunun altını çizen Çiçek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en stratejik coğrafyası Türkiye. Dünyanın dengesini bozan huzurunu kaçıran 15 kritik noktadan 13'ü Türkiye'nin etrafında. Farkında olmuyoruz ama bir ateş çemberi içinde olduğumuz gerçektir, sadece bir siyasi söylem değildir. Onun için bizim birlik ve dirlik içinde olmamız lazım. Birliğimiz bozulursa dirliğimiz de bozulur. Ayrıca güçlü olmamız gerekiyor. Elbette sorunlarımız var ama bunları aşabilmenin yolu birlik ve beraberliğin yanında içeride güçlü olmamız gerekiyor. Bu millet milli mücadeleyi verirken nal çivisini dahi dışardan getiriyordu, toplu iğneyi ithal ediyordu. Bugün Türkiye önemli bir noktaya geldi. Bununla iftihar ediyoruz ama yapacağımız çok iş var. Eğer siz kendi imkanlarınızla kendi savunmanızı yapamazsanız ve ihtiyaçlarınızı karşılamazsanız elin oğlu başınıza çok iş açar. İftar yaptığımız bu müessese merdiven altındaki küçük bir akü imalatından şu anda 100'den fazla ülkeye ihracat yapabiliyorsa bu hepimizin iftihar etmesi gereken husustur. Yiğit Akü, işçisinden sermayesine kadar yerli ve millidir. Bu tür müesseselerin sayısı her geçen gün daha da artmalı ve artacaktır."

"Ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın savunmadan elektroniğe, makine imalattan medikale, yazılımdan enerji teknolojilerine kadar uzanan güçlü üretim altyapısıyla Türkiye'nin en stratejik sanayi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara'nın artık yalnızca üretim yapan değil, tasarlayan, geliştiren, test eden ve yüksek katma değerle ihraç eden bir şehir olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Bu anlamlı programa ev sahipliği yapan Yiğit Akü, Ankara sanayisinin karakterini yansıtan çok güçlü bir örnektir. Yerli mühendislik kapasitesi, yüksek üretim standartları, geniş ihracat ağı, Ar-Ge yatırımları ve vizyoner yaklaşımıyla yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir markadır." diye konuştu.

Ardıç, sanayi güçlendikçe istihdamın büyüdüğünü ihracatın yükseldiğini ve refahın arttığını vurgulayarak, milletvekilleriyle aynı sofrayı paylaşmalarının son derece anlamlı bir tablo ortaya koyduğunu, sahada üreten ile politika yapıcıların daha yakın temasta olmasının sorunların doğru tespit edilmesi ve çözümlerin hızlanması açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Bugünlerde dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin çok daha büyük anlam taşıdığını ifade eden Ardıç, şöyle konuştu:

"Maalesef endişe verici gelişmelerin yaşandığı zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız güçlü olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Biz sanayiciler üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Önceliğimiz, sürdürülebilir, rekabetçi bir sanayi ekosistemi inşa etmek"

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit de bölge ve firma hakkında bilgi vererek, ASO 1. OSB'nin, Ankara sanayisinin kalbi niteliğinde, üretimin, teknolojinin ve girişimciliğin buluştuğu güçlü bir merkez olduğunu söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların yalnızca üretim yapmakla kalmadığını istihdam sağladığını, katma değer oluşturduğunu ve ülkenin geleceğine yatırım yaptığını belirten Yiğit, "Önceliğimiz, sürdürülebilir, rekabetçi ve çevreye duyarlı bir sanayi ekosistemi inşa etmek, sanayicimizin önünü açacak güçlü bir altyapı sunmaktır." dedi.

Yiğit, Yiğit Akü olarak enerji depolama sektöründe yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkeye hizmet ettiklerini vurgulayarak, teknolojiyi ve kaliteyi temel ilke kabul ederek AR-GE yatırımlarını artırdıklarını yurt içinde ve uluslararası pazarlarda markalarını güçlü konuma taşıdıklarını bildirdi.

Otomotivden endüstriyel çözümlere kadar uzanan geniş ürün yelpazeleriye, geleceğin enerji ihtiyaçlarına bugünden cevap verme gayreti içinde olduklarını dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Firmamızın en büyük gücü, bu sofrayı paylaştığımız kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır. Yiğit Akü'nün bugünlere gelmesinde onların emeği, azmi ve sadakati en büyük paya sahiptir. Birlikte üretiyor, büyüyor ve başarıyoruz. İnanıyoruz ki emekle, özveriyle ve samimiyetle yapılan her iş mutlaka karşılığını bulur. Sanayi ve teknolojide güçlü bir Türkiye hedefi, bizlerin kararlılığı, çalışkanlığı ve inancıyla şekillenmektedir. Bizler geleceğe umutla bakıyor, daha büyük hedefler için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan Vekili Şahin Tin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Cevahir Uzkurt, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katibi Adem Çalkın, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Yusuf Ziya Aldatmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Ahmet Çolakoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz katıldı.

İftar programının ardından Varank ve beraberindeki komisyon üyeleri Yiğit Akü fabrikasında incelemelerde bulunarak, üretime ilişkin bilgi aldı.