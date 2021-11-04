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Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan - Son Dakika

Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan

04.11.2021 13:53
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan

Sofraların vazgeçilmezi lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar, kale marulu, soğan ve pırasa gibi kışlık sebzelerin üretiminde Ege Bölgesi'nde ilk sırada yer alan Salihli Ovası'nda hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Sofraların vazgeçilmezi lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar, kale marulu, soğan ve pırasa gibi kışlık sebzelerin üretiminde Ege Bölgesi'nde ilk sırada yer alan Salihli Ovası'nda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Kışlık sebze üretimin merkezlerinden ve 12 ay tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda yetişen kışlık sebzeler ise başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, kale marulu ise Avrupa'ya ihraç ediliyor.

"Ata tohumundan lahana yetiştiriyoruz"

Mevsimine göre, sebze yetirdiğini belirten üretici Fahrettin Arabacı, "Yetiştirdiğimiz ürünleri kendimiz pazarda satıyoruz. Kış mevsiminin sebzeleri lahana, karnabahar, kereviz ve pırasayı yetiştirip, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri pazarlarda sattığımız gibi, bir kısmını da toptancı halleri vasıtasıyla Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Mevsiminde olan biten her şeyi burada elimizden geldiğince sağlıklı bir şekilde yetiştiriyoruz" dedi. Ata tohumundan yerli lahana yetiştirdiğini de anlatan Arabacı "Yerli lahana üreterek, bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu lahana, yemek ve sarma olarak daha makbuldür. Elimizden geldiği kadar yerli lahananın tohumunu alıp, ekmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Üretmekle kalmıyoruz, devamını sağlıyoruz"

Halk dilinde liftsiz tatlı kırmızı pancar yetiştirdiğini belirten üretici Faruk Arabacı, "30-40 yıllık babadan kalma tohumlardan kırmızı pancar yetiştiriyoruz. Üretmekle kalmıyoruz, bu tohumların devamını sağlıyoruz. Şu dönemde yemeklik turşuluk olarak talepleri karşılıyoruz. Ürünlerimizi pazarlarda satışlarını gerçekleştiriyoruz. Allah bereketini versin. Herkese afiyet olsun" dedi.

"Yeni gözde Kale bitkisi"

Salihli Ovası'nda yavaş yavaş kale bitkisinin yükseldiğini anlatan üretici Osman Akbaş, "Türkiye'de yeni yeni yetiştirilmeye başlanan kale bitkisi, Salihli Ovamızda da yetişmeye başladı. 3 yıldır bu ürünü yetiştirmekteyiz. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90'ı ihraç edilmektedir. Bitki hasat edildikten sonra, önce haşlanıp, daha sonra dondurulmuş bir şekilde gönderiliyor. Salihli Ovamızın yeni gözde ürünlerinden olan kale marulunu önümüzdeki yıllarda daha çok yetiştirip, ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunacaktır" diye konuştu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise yetiştirilen kale bitkisinin haşlanarak ve dondurulmuş bir şekilde Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi. Kale bitkisi hakkında bilgiler veren Yalvaç, "Kale bitkisi, C vitamini çok yüksek ve çok faydalı bir bitkidir. Biz üreticilerimizi bu ürünü yetiştirmeleri konusunda tavsiye ediyoruz. Şu an bin 500 dekar alanda üretim yapılıyor. İnşallah bu rakam daha yukarılara çıkar. Çünkü üreticimizin kışlık sezonda rahat üretip, Avrupalının da ihtiyacı olan ve talep gören bir bitkidir" diye konuştu.

"Ege Bölgesinde birinciyiz"

Salihli Ovası'nda tarımsal üretimin 12 ay devam ettiğini belirten Yalvaç, "Bizim buradaki en büyük şansımız diğer illere göre pırasa, karnabahar, lahana kısacası kışlık sebzelerin hepsi yetişiyor. Yetişen sebzelerin tadı aroması, yenmesi, lezzeti, sofralarımızda daha çok benimsenmektedir. Ege Bölgesi'nde 16 bin dekarla en fazla kışlık sebze üretiminin yapıldığı yer Salihli Ovasıdır. Bizde üreticilerimizle gurur duyuyoruz" dedi. Yalvaç, "16 bin dekar alanda yetiştirilen kışlık sebzelerimiz Salihli halkımızdan başlamak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yetiştirilen ürünlerimiz 2 ila 4 lira arasında alıcı buluyor. Üretimiz girdi fiyatlarının çok artmasından dolayı devletimizden destek bekliyor" şeklinde konuştu. - MANİSA

Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan
Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan

Türkiye, Pırasa, Hasat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kışlık sebzesi Salihli Ovası'ndan - Son Dakika Ekonomi


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