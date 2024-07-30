Türkiye'nin LPG İthalatı Azaldı, İhracatı Arttı

Ekonomi

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 313 bin 121 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince ABD, Cezayir, Rusya, Kazakistan, İtalya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 313 bin 121 tona düştü.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 148,7 artarak 28 bin 588 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Almanya, Çin ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 11,7 azalarak 65 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 342 bin 707 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 83,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,6 ile tüplü LPG ve yüzde 3,1 ile dökme LPG satışları izledi.