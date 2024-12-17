Türkiye ile Avrupa arasında en net fiyat karşılaştırması - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Avrupa arasında en net fiyat karşılaştırması

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin 'Satın Alma Gücü Paritesi' verilerine göre Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değerinin 72 olduğunu açıkladı. Bu değer, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 28 altında bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi de AB ortalamasının altında, fiyat düzeyi endeksi ise Türkiye'de 39 olarak belirlendi.

17.12.2024 14:49  Güncelleme: 16:37
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Türkiye'nin, "Satın Alma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 72 olarak tespit edildi.

GERÇEK FİYAT VE HACİM KARŞILAŞTIRILDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı. SGP ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

SATIN ALMA GÜCÜNDE AB'NİN YÜZDE 28 ALTINDAYIZ

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 72 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı.
Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ( İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülkeyi (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsadı.
Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 237 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek olarak belirlendi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 137 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında değere sahip oldu.

TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 84 OLARAK BELİRLENDİ

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 84 oldu ve AB ortalamasının yüzde 16 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 136 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 41 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

AB'DE 100 AVRO'LUK SEPET TÜRKİYE'DE 39 AVRO'YA DOLUYOR

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2023 yılı sonuçlarına göre 39 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 39 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.
Öte yandan, Eurostat tarafından yayımlanan veriler, bu kurum ve OECD tarafından ortaklaşa yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplanıyor.
Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2023 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:


2023
Lüksemburg237
İrlanda213
Norveç171
İsviçre154
İzlanda135
Hollanda133
Danimarka125
Avusturya120
Belçika118
Almanya116
İsveç114
Malta107
Finlandiya105
Avro Bölgesi (20)104
Avrupa Birliği100
Fransa99
İtalya98
Güney Kıbrıs97
Slovenya92
İspanya91
Çekya90
Litvanya87
Portekiz81
Estonya80
Romanya78
Polonya77
Macaristan77
Hırvatistan76
Slovakya74
Türkiye72
Letonya70
Yunanistan69
Bulgaristan64
Karadağ51
Sırbistan49
Kuzey Makedonya41
Bosna-Hersek36
Arnavutluk36
Türkiye ile Avrupa arasında en net fiyat karşılaştırması
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Avrupa arasında en net fiyat karşılaştırması - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Remzi Özdemir:
    acaba maaşlarda aynımı 2 0 Yanıtla
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