Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 4 milyar dolara yaklaştı.

15.07.2024 11:30
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Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 4 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

Öte yandan Türkiye ile Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalanmıştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yılın ocak-haziran döneminde ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya oldu.

Türkiye'nin bu ülkeye dış satımı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 856,8 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında Romanya'yı, 739,2 milyon dolarla Irak, 714,1 milyon dolarla Hollanda, 453,4 milyon dolarla ABD, 374,9 milyon dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk yarısında Irak'a 5 milyar 35,7 milyon dolarlık, Hollanda'ya yaklaşık 4 milyar dolarlık, ABD'ye 6,5 milyar dolarlık, İtalya'ya 5,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Romanya 9. ülke oldu

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Irak, İspanya, Fransa, Hollanda ve Romanya olarak sıralandı.

Ocak-haziran döneminde Almanya'ya 8,9 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 5,9 milyar dolarlık, İspanya'ya 4,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 1,1 milyar dolarla Romanya'ya en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, çelik sektörü 771,6 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 514,1 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 210,8 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü 162,2 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

En fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Yılın ilk yarısında, Romanya'ya en fazla ihracatı 2,1 milyar dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 401,3 milyon dolarla Bursa, 375,8 milyon dolarla Kocaeli, 190,1 milyon dolarla Hatay, 106,6 milyon dolarla İzmir takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine kıyasla değer bazında en fazla artış görülen ilk 10 ülke şöyle:

1 OCAK - 30 HAZİRAN

ÜLKE2023 (BİN DOLAR2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
ROMANYA3.049.244,033.906.025,06856.781,04
IRAK4.296.488,665.035.697,63739.208,96
HOLLANDA3.253.766,593.967.842,45714.075,86
ABD6.079.011,406.532.410,93453.399,53
İTALYA5.505.701,255.880.649,41374.948,17
BİRLEŞİK KRALLIK5.547.322,505.883.949,03336.626,53
MISIR1.355.510,771.646.619,23291.108,47
SUUDİ ARABİSTAN1.110.385,041.390.755,07280.370,03
PAKİSTAN284.780,12546.073,75261.293,63
YUNANİSTAN1.318.694,231.558.499,53239.805,30

Türkiye'nin yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ise şöyle:

1 OCAK - 30 HAZİRAN
ÜLKE2024
ALMANYA8.932.483,39
ABD6.532.410,93
BİRLEŞİK KRALLIK5.883.949,03
İTALYA5.880.649,41
IRAK5.035.697,63
İSPANYA4.665.140,05
FRANSA4.634.703,37
HOLLANDA3.967.842,45
ROMANYA3.906.025,06
RUSYA FEDERASYONU3.795.206,75

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu - Son Dakika

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