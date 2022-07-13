Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde - Son Dakika
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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde

13.07.2022 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği büyük çaba meyvesini veriyor. Türkiye, Ukrayna tahılının güvenli bir koridor aracılığıyla taşınması amacıyla Rusya ve Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerini aynı masada topladı. Dünya basınının da yakından ilgilendiği toplantı kısa bir süre önce başladı. Görüşmede, tahıl yüklü gemilerin ilerleyeceği güzergah ve güvenlik gibi konularda uzlaşılmaya çalışılacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından dünya genelinde gıda fiyatlarında artış meydana geldi. Tahıl üretimi açısından önemli ülkelerden biri konumunda bulunan Ukrayna'nın tahıllarının ülkeden dışarı çıkarılamaması da ürün sıkıntısına neden oldu.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Ukrayna tahılının tarlada kalmasının ardından Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Gerek sayın Putin'in gerek sayın Zelenskiy'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Şöyle bir hafta on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullanarak, koridor konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Son Dakika: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasındaki tahıl koridoru görüşmeleri başladı

İKİ ÜLKENİN LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz'daki bu açıklamasının ardından Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğini sürdürdü; Rusya ve Ukrayna liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planını gündeme getirdi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde de Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususları değerlendirdi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Yoğun görüşme trafiğinin ardından dev zirve için 13 Temmuz tarihinde anlaşmaya varıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerinin katıldığı tahıl koridoru zirvesi kısa bir süre önce Kalender Kasrı'nda başladı. Saat 17.30'da sona eren zirveden çıkacak sonuçlar, dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

MSB'DEN ZİRVE SONRASI AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı: "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEMDE GÜZERGAHIN BELİRLENMESİ VARDI

Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti. Bakanlıklar ve heyetler arasında yapılacak görüşmede, tahıl yüklü gemilerin ilerleyeceği güzergah ve güvenlik gibi konular ele alındı.

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Son dakika haber | Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin... Son dakika haber | Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin... Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde - Son Dakika
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