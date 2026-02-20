Türkiye-Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji İşbirliği - Son Dakika
Türkiye-Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji İşbirliği

Türkiye-Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji İşbirliği
20.02.2026 14:22
Suudi Arabistanlı Acwa, Türkiye'de 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali kuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji anlaşması kapsamında Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kuracağını belirterek, "Bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 başlarında da her iki santral, ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak." dedi.

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni'nde konuştu.

Toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımına yönelik imzaların, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan hükümetler arası anlaşmanın ardından ikinci önemli adım olduğunu dile getiren Bayraktar, "Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının en büyüklerinden biri olacak bu proje sayesinde aynı zamanda ülkemizde en düşük fiyatla elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yapay zeka çağında ülkelerin en önemli rekabet avantajının güçlü elektrik altyapıları olacağını, bu kapsamda elektrik üretim, iletim ve dağıtımında yeni enerji mimarisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Dünyada geçtiğimiz yıl enerjide yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımın 3'te 2'lik kısmı temiz enerji teknolojilerine yapıldı. Ülkemizde de son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüzün yüzde 62'si yani 76 bin megavatı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Güneş ve rüzgarda neredeyse 0 olan kurulu gücümüzü 40 bin megavatın üzerine çıkardık." diye konuştu.

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda ilk hedef yılımız olan 2025'te 8 bin megavatın üzerindeki kurulu güçle yeni rekora imza attık. Önümüzde çok sıkı şekilde çalışmamız gereken 10 yıl var. Her yıl 8 ile 10 bin megavatlık güneş ve rüzgar santralini kurmamız gerekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücü kadar bir güçten bahsediyorum ancak bunun yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarını dengeleyecek baz yük yatırımlarını da yapıyoruz, kaynak çeşitliliğini elden bırakmadan bir yandan da şebekemizi yeni çağa hazırlıyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağı bu yılı yenilenebilir enerjide yeni rekorlar için de önemli dönüm noktası gördüklerini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz." dedi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan ile 3 Şubat'ta imzalanan Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma'ya değinen Bayraktar, "Yaptığımız bu anlaşma, her iki ülke için enerji alanında atılmış çok stratejik bir adım. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edecek. Bugün, bu işbirliğini Acwa şirketi ile somut hale getiriyoruz. Anlaşmayı fiiliyata geçirerek deyim yerindeyse sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız"

Bayraktar, Acwa'nın Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık GES kuracağını dile getirdi.

"Sivas'ta her bir kilovatsaat elektrik için 2,35 avro/sent satış fiyatı üzerinde mutabakat sağlandı." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:"

"Karaman Taşeli'nde ise üretilen elektriği bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla, kilovat başına sabit 1,99 avro/sentten alacağız. Bu fiyatlar, 25 yıl boyunca geçerli olacak. Toplam alım süresi 30 yıl. İlk 5 yıl içinde inşa edilecek santrallerde YEKA yarışmalarında olduğu gibi teşvik mekanizması olacak ancak bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatının altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 avro/sent üzerinden uygulanacak. 2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor."

Sivas ve Taşeli GES projeleriyle toplam 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bilgisini paylaşan Bayraktar, "Burada önemli bir diğer husus da yerlilik. Hem Sivas'ta hem Taşeli'nde yerlilik oranı en az yüzde 50 olacak. Bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 başlarında da her iki santral ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak. Toplam 5 bin megavatlık anlaşmanın ikinci fazında ise 3 bin megavatlık ilave güneş ve rüzgar enerjisi santralleri yatırımı yapılacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen imza töreninde Sivas ve Taşeli GES projelerine ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Acwa arasında yatırım anlaşması, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Acwa arasında da elektrik satın alım anlaşması imzalandı.

Yatırım anlaşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile Acwa Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady imza attı, elektrik satın alım anlaşmasını da EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ile Acwa Türkiye-Azerbaycan Ülke Genel Müdürü Mehmet Selim Güven imzaladı.

Kaynak: AA

