Türkiye-Türkmenistan Ticaretinde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Türkmenistan Ticaretinde Artış

Türkiye-Türkmenistan Ticaretinde Artış
02.07.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Türkmenistan ticaretinin bu yıl yüzde 26,5 arttığını açıkladı.

TÜRKMENİSTAN İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin Türkmenistan ile arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda ilerliyor. Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz 2,2 milyar doları aşmıştı. Yüzde 8,35'lik bir artıştır. Bu yıl memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye-Türkmenistan ticareti ilk 6 ayda yüzde 26,5'luk bir artış gösterdi. Çok sevindirici rakamlar ve bu tempoda gelecek yıl 3 milyar doları rahatlıkla aşacağız" dedi.

Türkmenistan İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı'nın açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen törene Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanı Nurmuhammet Orazgeldiyev, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mergen Gordov ve So Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu katıldı. Türkiye ve Türkmenistans ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende iki ülkenin yöresel dans gösterisi sahnelendi. Kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.

'KARŞILIIKLI TİCARETTE 3 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ'

Bakan Bolat, "Aramızda Türkmenistan'dan gelen 56 katılımcı ve hükümet yetkilileri var. 4 gün boyunca Türkmenistan'dan gıda ürünleri, tekstil ürünleri, kimyasal ürünler, inşaat malzemeleri hepsi burada sergilenecek. ve Türk iş insanlarıyla binlerce iş görüşmeleri, ikili görüşmeler yapılışı. Türkiye'nin Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda ilerliyor. Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz 2,2 milyar doları aşmıştı. Yüzde 8,35'lik bir artıştır. Bu yıl memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye Türkmenistan ticareti ilk 6 ayda yüzde 26,5'luk bir artış gösterdi. Çok sevindirici rakamlar ve bu tempoda gelecek yıl 3 milyar doları rahatlıkla aşacağız. ve her 2 ülkenin kıymetli Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık yıllık hedef için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKMEN GAZI DA TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA UZANACAK'

Bakan Bolat, "Türkmen kardeşlerimiz, Türk müteahhitlerine de ev sahipliği yaptılar. Bizim dünyada 540 milyar dolarlık, 12 bin 600 müteahhitlik projemizin bin 100 tanesi Türkmenistan'da yapıldı. ve tam 54 milyar dolarlık inşaat projelerini Türk müteahhitleri yaptılar. Ayrıca doğal gaz anlaşmasıyla hem Türkmenistan'dan, İran üzerinden swap anlaşmasıyla Türkmen gazını ithal etme. Hem de Türkmen gazını Avrupa pazarına ulaştırma noktasında da bu yıl önemli bir hamle başladı. Türkmen gazı da inşallah Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak" dedi.

'TARIM VE GIDA SANAYİNDE NET 11 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLAMIZ BULUNMAKTA'

Ömer Bolat, "Türkmenistan'daki Türk İhraç Fuarı da 2026'da 13-15 Şubat'ta Aşkabat'ta bir kez daha gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı olarak hem bu ihracat fuarlarımızda hem de Türkmenistan'daki ihracat fuarına destek veriyoruz. Bugün Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayi büyüklüğüne sahibiz, üretim olarak. Bu rakam 2022'deki 24,5 milyar dolara kıyasla tam 3 katı dolar bazında artışı temsil etmektedir. Avrupa'da 1'nci, dünyada 10'ncu, ilk 10 ülke arasındayız. İhracatta da tarım ürünleri ve gıda sanayileri 32,5 milyar dolarlık ülkemize döviz kazandırıyorlar. ve tarım ve gıda sanayinde net 11 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunmakta. Dünyanın batıda ve doğruda kuzeyde ve güneyde bütün ülkelerine ihracat yapma başarımız söz konusudur" dedi.

'DÜNYADA 1'NCİYİZ'

Bakan Bolat, "Fındıkta, unda, makarnada, rafine ayçiçeği yağında, turizm, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, bulgur gibi meyveler gibi birçok ürünlerde dünyada ya 1'nciyiz, ya 2'nciyiz ya da ilk 5'in arasında yer almaktayız. Toplam 6 salonda İstanbul Fuar Merkezi'nde 4 gün boyunca sergilenecek en güzel ürünlerimizi hep birlikte dünyadan ve Türkiye'den gelecek 15 binden fazla profesyonel ziyaretçi ve halkımız gelecekler ve görecekler, beğenecekler ve binlerce iş görüşmeleri yapılacak. Bu sene 700'den fazla stant açıldı gıda fuarında. ve bini aşkın doğrudan ve dolaylı katılımcı firmalar katılıyorlar" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve protokol üyeleri açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Türkmenistan, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Enerji, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Türkmenistan Ticaretinde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti
Nicolo Zaniolo için karar çıktı Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı

15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
13:56
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:48
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
22:38
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 16:11:09. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Türkmenistan Ticaretinde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.