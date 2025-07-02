Türkiye-Türkmenistan Ticaretinde Artış

TÜRKMENİSTAN İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin Türkmenistan ile arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda ilerliyor. Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz 2,2 milyar doları aşmıştı. Yüzde 8,35'lik bir artıştır. Bu yıl memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye-Türkmenistan ticareti ilk 6 ayda yüzde 26,5'luk bir artış gösterdi. Çok sevindirici rakamlar ve bu tempoda gelecek yıl 3 milyar doları rahatlıkla aşacağız" dedi.

Türkmenistan İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı'nın açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen törene Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanı Nurmuhammet Orazgeldiyev, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mergen Gordov ve So Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu katıldı. Türkiye ve Türkmenistans ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende iki ülkenin yöresel dans gösterisi sahnelendi. Kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.

'KARŞILIIKLI TİCARETTE 3 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ'

Bakan Bolat, "Aramızda Türkmenistan'dan gelen 56 katılımcı ve hükümet yetkilileri var. 4 gün boyunca Türkmenistan'dan gıda ürünleri, tekstil ürünleri, kimyasal ürünler, inşaat malzemeleri hepsi burada sergilenecek. ve Türk iş insanlarıyla binlerce iş görüşmeleri, ikili görüşmeler yapılışı. Türkiye'nin Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda ilerliyor. Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz 2,2 milyar doları aşmıştı. Yüzde 8,35'lik bir artıştır. Bu yıl memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye Türkmenistan ticareti ilk 6 ayda yüzde 26,5'luk bir artış gösterdi. Çok sevindirici rakamlar ve bu tempoda gelecek yıl 3 milyar doları rahatlıkla aşacağız. ve her 2 ülkenin kıymetli Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık yıllık hedef için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKMEN GAZI DA TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA UZANACAK'

Bakan Bolat, "Türkmen kardeşlerimiz, Türk müteahhitlerine de ev sahipliği yaptılar. Bizim dünyada 540 milyar dolarlık, 12 bin 600 müteahhitlik projemizin bin 100 tanesi Türkmenistan'da yapıldı. ve tam 54 milyar dolarlık inşaat projelerini Türk müteahhitleri yaptılar. Ayrıca doğal gaz anlaşmasıyla hem Türkmenistan'dan, İran üzerinden swap anlaşmasıyla Türkmen gazını ithal etme. Hem de Türkmen gazını Avrupa pazarına ulaştırma noktasında da bu yıl önemli bir hamle başladı. Türkmen gazı da inşallah Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak" dedi.

'TARIM VE GIDA SANAYİNDE NET 11 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLAMIZ BULUNMAKTA'

Ömer Bolat, "Türkmenistan'daki Türk İhraç Fuarı da 2026'da 13-15 Şubat'ta Aşkabat'ta bir kez daha gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı olarak hem bu ihracat fuarlarımızda hem de Türkmenistan'daki ihracat fuarına destek veriyoruz. Bugün Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayi büyüklüğüne sahibiz, üretim olarak. Bu rakam 2022'deki 24,5 milyar dolara kıyasla tam 3 katı dolar bazında artışı temsil etmektedir. Avrupa'da 1'nci, dünyada 10'ncu, ilk 10 ülke arasındayız. İhracatta da tarım ürünleri ve gıda sanayileri 32,5 milyar dolarlık ülkemize döviz kazandırıyorlar. ve tarım ve gıda sanayinde net 11 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunmakta. Dünyanın batıda ve doğruda kuzeyde ve güneyde bütün ülkelerine ihracat yapma başarımız söz konusudur" dedi.

'DÜNYADA 1'NCİYİZ'

Bakan Bolat, "Fındıkta, unda, makarnada, rafine ayçiçeği yağında, turizm, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, bulgur gibi meyveler gibi birçok ürünlerde dünyada ya 1'nciyiz, ya 2'nciyiz ya da ilk 5'in arasında yer almaktayız. Toplam 6 salonda İstanbul Fuar Merkezi'nde 4 gün boyunca sergilenecek en güzel ürünlerimizi hep birlikte dünyadan ve Türkiye'den gelecek 15 binden fazla profesyonel ziyaretçi ve halkımız gelecekler ve görecekler, beğenecekler ve binlerce iş görüşmeleri yapılacak. Bu sene 700'den fazla stant açıldı gıda fuarında. ve bini aşkın doğrudan ve dolaylı katılımcı firmalar katılıyorlar" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve protokol üyeleri açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret etti.