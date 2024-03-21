Ticaret Bakanı: Türkiye ve KİK arasındaki serbest ticaret anlaşması ilişkileri geliştirecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) ile ilgili, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı ortaya çıkacaktır." dedi.
Bolat, Bakanlık'ta gerçekleştirilen "Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile Körfez ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir STA'yı hedefleyen karara imza attıklarını söyledi.
el-Budeyvi'yle imzaladıkları "ortak bildiri" metni ile iki taraf arasında 2005 yılında başlatılan ancak 2010'da sekteye uğrayan Türkiye-KİK STA müzakerelerini yeniden başlattıklarını dile getiren Bolat, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.
"Özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz"
Bolat; mal ve hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılması, KOBİ'ler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi önemli alanları düzenleyen kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmayı önemsediklerini belirtti.
Müzakere sürecinin tamamlanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve KİK ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek destekleme vizyonu ile müzakereleri başlatmış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuzda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Körfez coğrafyasına gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında yapılan ikili ve çok taraflı temaslar ve varılan anlaşmalar, şüphesiz serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasında önemli bir rol üstlenmiştir."
Bolat, söz konusu temasların ardından Türkiye ile Körfez ülkeleri yetkilileri arasında çok sayıda ziyaretler gerçekleştirildiğine işaret ederek, geçen yılın ekim ayında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023'e katılarak, Katarlı iş insanları ile önemli iş görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.
Bolat, Aralık 2023'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yine Doha'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yapıldığını anımsattı.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri heyetleri arasında 1. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Bolat, burada iş insanları arasında önemli bir forumun da yapıldığını belirtti.
Bolat, sürekli değişen ve krizlerle dalgalanan küresel ekonomik konjonktürde, özel sektörü zorlu şartlara karşı desteklemeye gayret ettiklerinin altını çizerek, "Bu çerçevede de devlet olarak kapsayıcı ticaret anlaşmaları imzalayarak özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz." dedi.
"KİK üyelerinin toplam GSYH'si 2,4 trilyon doların üzerinde"
Bolat, atılan adımların başarılı sonuçlara ulaşmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2023 yılında 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1 trilyon 118 milyar dolara yükseldi. KİK üye ülkeleri de Türkiye gibi son yıllarda önemli ekonomik gelişmeler kaydetmiştir. KİK üyelerinin toplam GSYH'si 2,4 trilyon doların üzerindedir. Uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminler çerçevesinde ise bu rakamın 2050 yılında 6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir."
Söz konusu gelişmelerin ikili ticaret rakamlarına da yansıdığını dile getiren Bolat, "Türkiye'nin 2002 yılında Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri ile 2,1 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılında 22,7 milyar dolara, 2023 yılında ise 31,4 milyar dolara yükseldi." bilgisini paylaştı.
Bolat, Türkiye ile altı Körfez ülkesinin toplam dış ticaret hacminin 2,4 trilyon doların üzerinde olduğunu vurgulayarak, STA'nın imzalanması ile ne denli önemli ve büyük bir ticari işbirliğinin hayata geçirileceğinin ortada olduğunu söyledi. Bolat, "İlişkilerimizin çok boyutlu yönü ile uyumlu şekilde anlaşmamızın sadece mal ticareti ile sınırlı kalmayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Müzakerelerin en kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum"
Müteahhitlikten turizme kadar çeşitli hizmet sektöründe küresel anlamda markalaşan birçok Türk firmasının, Körfez ülkelerinde başarılı işlere imza attığını anlatan Bolat, "Türk müteahhitlik sektörü, KİK üyesi ülkelerde bugüne kadar toplam değeri 77,5 milyar dolar olan 856 proje üstlendi ve hepsini tamamladı." dedi.
Bolat, Körfez Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ticari ortaklarının bulunduğunu ve bölgenin Afrika ile Güney Asya'da iş yapan firmalar için önemli bir finans merkezi konumunda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Dost ülkelerimiz arasında imzalanacak kapsamlı STA'ların ilişkilerimizi daha da derinleştirmede ve insanlarımızın refahına katkı sağlamada anahtar rol oynayacağından şüphe duymuyoruz. Ticaret Bakanı olarak müzakerelerin en kısa sürede tamamlanacağına olan inancımı vurgulamak isterim. Bugünü yeni bir başlangıç olarak görüyor ve bu başlangıcın Türkiye ve KİK üyesi ülkeler adına, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin sektörel düşük karbonlu yol haritalarının imalat sanayi sektörleri için açıklandığını belirtti. Kesikbaş, yol haritalarının sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini ve sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine odaklandığını söyledi. Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise Eskişehir'in sanayisi güçlü bir şehir olduğunu ve yol haritalarının endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltarak sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Eskişehir'in alüminyum, çelik ve kimya sektörlerinin sera gazı emisyonlarını artırdığını ifade eden Kesikbaş, düşük karbonlu yol haritasının bölgede uygulanmasının önemini vurguladı. ESO Yeşil Sanayi Birimi ise bölgedeki sanayi işletmelerini yeşil dönüşüm sürecine dahil etmek ve düşük karbonlu teknolojilere geçişlerini desteklemek için çeşitli destek programları ve eğitimler düzenlediklerini belirtti. Açıklanan yol haritaları, sanayicilerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir başlangıç olarak değerlendirildi.
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