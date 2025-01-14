Türkiye ve Slovenya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovenya 9'uncu Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının başarılı sonuçlarla tamamlandığını görmekten memnun olduklarını belirterek, "Bu toplantı sonucunda mutabık kalınan KEK (Karma Ekonomik Komisyonu) Protokolü daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu KEK toplantısı sırasında gerçekleştirdiğimiz müzakere ve tartışmaların oldukça başarılı geçtiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu KEK toplantısı sayesinde amaçladığımız hedeflere ulaşmak için başarılı bir şekilde güçlü bir yol haritası çizebildiğimizi söylemekten mutluluk duyuyorum. Türkiye-Slovenya KEK mekanizmasının eş başkanları olarak KEK protokolünün her bir maddesinde kaydedilen ilerlemeyi, her iki ülke için de ekonomik faydalar elde etmek üzere gelecekte de yakından takip edeceğiz. Ayrıca, bu iş forumunun KEK toplantısının çıktılarını ekonomik faydaların gerçekleştirilmesinde bir adım öteye taşıyacağından eminim. Slovenya ile ikili ticaret hacmimizin 2020 yılındaki 2 milyar ABD dolarından 2024 yılında 3,1 milyar ABD dolarına önemli bir artış gösterdiğini görmekten de memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'SLOVENYA'YI STRATEJİK BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Bak, Türkiye'nin, bölgesel yapıcı ve sistem dönüştürücü bir aktör olarak öne çıktığını belirterek, "Türkiye, mevcut küresel ve bölgesel zorlukların üstesinden gelebilecek daha kapsayıcı, etkin, adil ve güvenli bir uluslararası sisteme katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada ekonomik, kültürel ve en önemlisi siyasi bir güç olduğunu göstermektedir. Bölgemizdeki en önemli stratejik ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile de aynı hedefe ulaşmak için iş birliği yapmak istiyoruz. Slovenya ülkesini 2011 yılından bu yana stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağlar bu ortaklığın temelini oluşturmaktadır. Bugün imzaladığımız KEK protokolü, Türk ve Sloven iş çevreleri için yeni bir yol haritası olacaktır. KEK mekanizmasının eş başkanı olarak, hükümetimizin planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tüm araçlarıyla iş çevrelerine tam destek sağlayacağı konusunda sizleri temin etmek isterim. Sosyal güvenlik, eğitim ve savunma sanayi gibi belli başlı alanlarda oluşturulacak yeni iş birliği alanları, mevcut ekonomik ortaklığımızı çeşitlendirmemize kesinlikle yardımcı olacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR TİCARET ORTAĞI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye ile Slovenya 9'uncu KEK Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını görmekten memnun olduklarını ifade etti. Bolat, "Bu toplantı sonucunda mutabık kalınan KEK Protokolü daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır" dedi.

Bakan Bolat, dünyada yaşanan krizlerin önüne geçilebilmesi adına Türkiye'nin ortaklarıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, bu çerçevede Türkiye'nin güvenilir bir ticaret ortağı ve önemli bir yatırım merkezi olmasıyla, yeni yatırım planları için cazip avantajlar sunduğunu kaydetti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında Slovenya'yı 2011 yılından bu yana stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik bağların bu ortaklığın temelini oluşturduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Ali Eren İĞDE/ANKARA,