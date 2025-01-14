Türkiye ve Slovenya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ve Slovenya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor

Türkiye ve Slovenya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovenya arasındaki 9'uncu Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının başarıyla tamamlandığını ve bu toplantının yeni ticari ortaklıklar için bir yol haritası oluşturduğunu duyurdu.

14.01.2025 22:20  Güncelleme: 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovenya 9'uncu Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının başarılı sonuçlarla tamamlandığını görmekten memnun olduklarını belirterek, "Bu toplantı sonucunda mutabık kalınan KEK (Karma Ekonomik Komisyonu) Protokolü daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu KEK toplantısı sırasında gerçekleştirdiğimiz müzakere ve tartışmaların oldukça başarılı geçtiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu KEK toplantısı sayesinde amaçladığımız hedeflere ulaşmak için başarılı bir şekilde güçlü bir yol haritası çizebildiğimizi söylemekten mutluluk duyuyorum. Türkiye-Slovenya KEK mekanizmasının eş başkanları olarak KEK protokolünün her bir maddesinde kaydedilen ilerlemeyi, her iki ülke için de ekonomik faydalar elde etmek üzere gelecekte de yakından takip edeceğiz. Ayrıca, bu iş forumunun KEK toplantısının çıktılarını ekonomik faydaların gerçekleştirilmesinde bir adım öteye taşıyacağından eminim. Slovenya ile ikili ticaret hacmimizin 2020 yılındaki 2 milyar ABD dolarından 2024 yılında 3,1 milyar ABD dolarına önemli bir artış gösterdiğini görmekten de memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'SLOVENYA'YI STRATEJİK BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Bak, Türkiye'nin, bölgesel yapıcı ve sistem dönüştürücü bir aktör olarak öne çıktığını belirterek, "Türkiye, mevcut küresel ve bölgesel zorlukların üstesinden gelebilecek daha kapsayıcı, etkin, adil ve güvenli bir uluslararası sisteme katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada ekonomik, kültürel ve en önemlisi siyasi bir güç olduğunu göstermektedir. Bölgemizdeki en önemli stratejik ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile de aynı hedefe ulaşmak için iş birliği yapmak istiyoruz. Slovenya ülkesini 2011 yılından bu yana stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağlar bu ortaklığın temelini oluşturmaktadır. Bugün imzaladığımız KEK protokolü, Türk ve Sloven iş çevreleri için yeni bir yol haritası olacaktır. KEK mekanizmasının eş başkanı olarak, hükümetimizin planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tüm araçlarıyla iş çevrelerine tam destek sağlayacağı konusunda sizleri temin etmek isterim. Sosyal güvenlik, eğitim ve savunma sanayi gibi belli başlı alanlarda oluşturulacak yeni iş birliği alanları, mevcut ekonomik ortaklığımızı çeşitlendirmemize kesinlikle yardımcı olacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR TİCARET ORTAĞI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye ile Slovenya 9'uncu KEK Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını görmekten memnun olduklarını ifade etti. Bolat, "Bu toplantı sonucunda mutabık kalınan KEK Protokolü daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır" dedi.

Bakan Bolat, dünyada yaşanan krizlerin önüne geçilebilmesi adına Türkiye'nin ortaklarıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, bu çerçevede Türkiye'nin güvenilir bir ticaret ortağı ve önemli bir yatırım merkezi olmasıyla, yeni yatırım planları için cazip avantajlar sunduğunu kaydetti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında Slovenya'yı 2011 yılından bu yana stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik bağların bu ortaklığın temelini oluşturduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Slovenya, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Slovenya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Slovenya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.