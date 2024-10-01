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Ekonomi

Türkiye, ZEPS Fuarı'na 35 firmayla katılıyor

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Bosna Hersek'teki ZEPS Fuarı'na Türkiye, TOGG dahil 35 firmayla 'Partner Ülke' olarak katıldı.

01.10.2024 14:16  Güncelleme: 17:47
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Bosna Hersek'te kapılarını ziyaretçilerine açan, Balkanlar'ın en önemli genel ticaret fuarlarından ZEPS Fuarı'na Türkiye, aralarında TOGG'un da bulunduğu 35 firmayla katılım sağlıyor. Zenica şehrinde düzenlenen ve 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması beklenen fuara Türkiye, bu yıl İstanbul Ticaret Odasının (İTO) yaptığı organizasyonla "Partner Ülke" olarak katılıyor. Aralarında TOGG'un da bulunduğu Türk markaları, bugün açılan Bosna Hersek'in en büyük uluslararası fuarı ZEPS'te yeni ürünlerini Balkan ve Avrupa ülkelerine tanıtacak. Bu yıl 30'uncusu düzenlenen fuarın Türkiye milli iştirakine, başta İstanbul olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Samsun ve Uşak'tan firmalar katıldı.
Ambalaj, aydınlatma, bilişim, eğitim, elektrikli ev aletleri, gıda, hazır giyim, inşaat, kırtasiye, mobilya, sanayi, uzay sanayisi firmaları ile küresel otomotiv ve mobilite markası TOGG'dan oluşan 35 Türk şirketi, inovatif ürünlerini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

ZEPS FUARI'YLA YENİ PAZARLAR HEDEFLENİYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ZEPS Fuarı'nın Türkiye'nin dış ticaretine katkı vereceğine inandıklarını söyledi. Türkiye milli standında, çeşitli sektörlerin lider firmalarının ülkenin kaliteli ve zengin ürün çeşitlerini sergilediğini belirten Avdagiç, "En önemlisi Türkiye'nin milli otomotiv markası TOGG'u, ZEPS Fuarı ile Bosna Hersek'e taşıdık. 560 sene önce bu topraklara Anadolu'nun soylu atlarıyla gelmiştik, şimdi ise Anadolu'nun yerli markası TOGG ile buradayız." dedi. Avdagiç, ZEPS Fuarı'na katılımla bir yandan yeni pazar ve işbirlikleri geliştirirken, diğer yandan da iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini büyüttüklerini kaydetti.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK TİCARETİNDE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

İstanbul Ticaret Odası olarak Bosna Hersek'te 6 kez Türk Ürünleri Fuarı gerçekleştirdiklerini kaydeden Avdagiç, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daima canlı tutmayı hedeflediklerini söyledi. Avdagiç, Bosna Hersek'te en son düzenlenen Helal Fuarı'na Türkiye milli iştirakini gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Bosna Hersek'te bugüne kadar 300 milyon dolara ulaşan yatırımların hızla katlanacağına inandığını aktaran Avdagiç, "Bu yoldaki engellerin de Bosna Hersek hükümeti ve yetkililerin iyi niyetli yaklaşımlarıyla çözüleceğine güveniyorum." ifadesini kullandı. Avdagiç, iki ülkenin mevcut ticaretini daha yukarılara taşıyacak potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "2023 yılında Bosna Hersek'e 716 milyon dolarlık ihracat yaptık. İthalatımız 200 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk 7 ayına bakınca da ithalatımız 179 milyon dolar, ihracatımız 479 milyon olarak gerçekleşti." bilgisini verdi. Güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmesinin bu konuda itici bir güç olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bosna Hersek ile dış ticaretimizde henüz 1 milyar dolar eşiğini aşamadık. Beklentimiz bu hedefe 2024'te ulaşmak." dedi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: Bosna Hersek'in, Türklerin ve bu coğrafyanın ürettiği ürünlerin Batı'ya doğru yolculuğunu hızlandıracak önemli bir durak ve üs olduğuna inanıyoruz. Onun için de Bosna Hersek'in her zaman ticari varlığını zinde tutmayı amaçlıyoruz. ZEPS Fuarı ile de bunu yapmaya çalışıyoruz. ZEPS Fuarı'ndan en önemli beklentimiz, Türk firmalar ile Bosna Hersekli firmalar arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesi, yeni yatırım ve projelere başlangıç olması. Ayrıca bu fuar, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler için hızlandırıcı bir güç olacaktır. İnanıyoruz ki bu fuar, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' sözünde kastettiği yeniden dirilişin tohumunun ticaret olduğunu gösterecektir."

Fuar, 5 Ekim'de sona erecek.

Türkiye, ZEPS Fuarı\'na 35 firmayla katılıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, ZEPS Fuarı'na 35 firmayla katılıyor - Son Dakika

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