Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde hasat zamanı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde hasat zamanı

11.06.2026 10:45  Güncelleme: 10:47
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TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı başladı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, biçerdöver kullanarak ilk hasadı gerçekleştirdi. Yoğun yağışlar sayesinde rekoltede yüzde 20 artış bekleniyor.

Dünyanın tek parça halinde yönetilen en büyük tarım arazilerinden biri olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı başladı. Vali Hasan Şıldak ilk hasadı biçerdöver kullanarak gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar tarımsal üretime bereket getirdi. TİGEM Ceylanpınar'da buğday rekoltesinin geçen yıla göre en az yüzde 20 artması bekleniyor.

564 BİN DEKARLIK ALAN

Toplam 1 milyon 663 bin dekarlık alanıyla dünyanın tek parça halinde yönetilen en büyük tarım arazisine sahip olan TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 564 bin dekarlık alanda buğday hasadı yoğun yağışların etkisiyle bereketli bir sezonla başladı.

BİÇERDÖVERLER DEV ARAZİDE YAN YANA HASAT YAPTI

Hasat çalışmaları sırasında onlarca biçerdöverin yan yana dizilerek ilerlemesi dikkat çekti. Dev tarım arazisinde oluşan görüntüler adeta halay çeken bir topluluğu andırdı.

VALİ ŞILDAK DİREKSİYONA GEÇTİ

Hasat programına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra biçerdöverin koltuğuna geçen Şıldak, makinenin pervanelerini çalıştırarak sezonun ilk buğday hasadını başlattı.

Bu yıl toplam 56 bin 400 hektarlık alanda buğday hasadı yapılacağını belirten Vali Şıldak, TİGEM Ceylanpınar'ın Türkiye tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şıldak, "TİGEM Ceylanpınar'ın ayrılmaz bir parçası ve burada içinde bulunduğumuz sezon itibariyle hububat hasadı yapılıyor. Arpa hasadı tamamlanmış durumda. İşletmedeki 56 bin 400 hektarlık alanda ekimi yapılan buğday hasadının bugün bir bölümüne biz de katıldık. Gerçekten ülkemizin medarıiftiharı olan bir işletme. Burada çok sayıda işçinin istihdam edildiği, örnek tarım uygulamalarının gerçekleştirildiği ve tohum yetiştiriciliğinde başarılı çalışmalara imza atıldığı bir tesisimiz bulunuyor" dedi.

REKOLTEDE YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığını ifade eden Vali Şıldak, rekoltede geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 20 artış beklendiğini söyledi.

Şıldak, "Burada hem çalışmalarla ilgili bilgi aldık hem de çalışanlarla bir araya gelerek bol, bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulunduk. Şanlıurfa'da buğday ve arpa ekimi son yıllarda giderek artıyor. Sulu ve kuru tarım yöntemleriyle üretim yapılabiliyor. Bu sezonki yağışların etkisiyle daha bereketli, verimi ve rekoltesi daha yüksek bir hasat bekliyoruz. Geçen yıllara oranla en az yüzde 20 daha fazla ürün elde edilmesini öngörüyoruz. Şu anda il genelinde çiftçilerimiz yoğun şekilde hasat çalışmalarını sürdürüyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyoruz" diye konuştu.

Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra Ceylanpınar Kaymakamı Çağatay Çakal, TİGEM yetkilileri, kurum müdürleri, askeri personel ve emniyet ekipleri de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde hasat zamanı - Son Dakika

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