Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi - Son Dakika
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Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi

Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi

29.06.2023 19:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a beyaz renkli iki Togg otomobilini teslim etti. Teslim töreninde Türkmenistanlı bakanlar da hazır bulundu. Togg'un T10X modelini test eden Berdimuhammedov, otomobili çok beğendiğini söyledi. Bakan Kacır, Türk mühendislerinin eseri olan Togg araçlarının Türkmenistan'a teslim edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde Togg'un dünya genelinde büyük beğeni toplamaya devam edeceğini umut etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Pamukkale'den adını alan beyaz renkli iki aracı, törenle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a teslim etti. Yöresel kıyafetler giyen Türkmenistanlı kadınlar Togg'un üzerinde tütsü gezdirip bereket getirmesi için un serpti.

Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi

TÜRKMENİSTAN'A İKİ TOGG VERİLDİ

Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan'a teslim edilen Togg'un yeni varış noktası Türkmenistan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beyaz renkli iki Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış törenlerinde verdi. İki ayrı Togg'un törende yer alması büyük beğeni toplarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür edildi.

Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi

YÖRESEL KIYAFETLİ KADINLAR TOGG'UN ÜZERİNDE TÜTSÜ GEZDİRDİ

Teslim alınan Togg'lar Türkmenistanlılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve yününden yapılan "Alaca" isimli nazarlık da Togg'ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi

BERDİMUHAMMEDOV, TOGG'U ÇOK BEĞENDİ

Teslim töreninde, Türkmenistanlı bakanlar da hazır bulundu. Berdimuhammedov, Togg'un T10X modelini test etti ve otomobili çok beğendiğini söyledi.

Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi

"TOGG TÜM DÜNYADA TAKDİR TOPLAMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere iki Togg otomobilini getirdiklerini belirtti. Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları olan Togg araçlarını sunmanın çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: "Azerbaycan ve Kazakistan'ın ardından Türkmenistan'a da Togg otomobillerini teslim etmekten gurur duyuyoruz. Geçit töreninde Cumhurbaşkanı'mızın da bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da törene katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek."

Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi
Türkmenistan'a Togg Otomobilleri Teslim Edildi
Kaynak: AA
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