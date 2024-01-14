Tuva Cihangir Atasever, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Türkiye'nin ilk astronotlarından Tuva Cihangir Atasever, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atasever, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde iki fotoğrafı seçen Atasever, ilk oyunu Abed Zagout'un çektiği "Çaresizlik" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Bu fotoğrafın Rönesans dönemi İtalyan sanatçılarından Michelangelo Buonarroti'nin "La Pieta" isimli eseriyle benzerliğine dikkati çeken Atasever, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mermerden yapılmış bu heykel, tiyatro ve sinemada da çokça referans alan bir eserdir. Bu fotoğraftaki görüntü, babasının kucağındaki çocuğun kolunun düşme şekli, bana onu anımsattı. Şöyle enteresan bir detay da var. Yine o topraklarda aynı bölgede yalnızca özgürlük ve barış isteyen bir genç, benzer dürtülere sahip bir rejim tarafından yeniden katlediliyor."

Atasever, aynı kategoride seçtiği, Ali Jadallah tarafından çekilen "Son Sığınak" isimli fotoğrafa ilişkin ise "Arka plan toz duman içerisinde… Fotoğraf, gri rengiyle savaşın soğuk ve ölümcül yanını gözler önüne sermesi ve ön planda birbirine sarılmış anne kız görselinin bulunması nedeniyle bu yoğun anı çok güzel yakalayan ve anlatan çarpıcı bir fotoğraf olmuş." diye konuştu.

"Gençlere geleceğe dair bir umut verebilme ihtimali beni çok etkiliyor"

"Deprem: Umut" kategorisinde ise ilk oyunu Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" isimli fotoğrafına veren Atasever, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma mensuplarımız burada çocuklarla çocuk oluyor aslında. Filozof Friedrich Nietzsche, insanı belli gelişim kategorilerine ayırır. Tanımlamasında, bizim tasavvuf felsefesinde de yer alan 'İnsan-ı Kamil' yani 'üstün insan' olarak nitelenen insanın da üzerine koyduğu varoluş hali 'çocuk'tur. Çocuğun hayatı ve gerçekliği ilk defa tecrübe ederken duyduğu heyecan, her şeyi yeni baştan yaşama isteği ve etrafında ne kadar olumsuzluk olsa da anın büyüsüne kapılabilme hali çok değerli. Yaşını almış insanların, ülkemizin kıymetli jandarmasının da bu fotoğrafta çocuklarla çocuk olabilmesi, geleceğe yönelik muazzam bir umut karesi."

Atasever, aynı kategoride yine Halil Fidan'ın "Bekleyiş" isimli fotoğrafını oylarken duygusal anlar yaşadı.

Fotoğraftaki kızın, kendi kız kardeşiyle aynı yaşlarda olabileceğini belirten Atasever, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için seçildiğimiz, aralık ayı sonunda bize bildirilmişti. Depremden 2 hafta önce biz bu bölgeyi gezdik. Lansman filmimizin hazırlıkları kapsamında Tokat'tan başladık, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'a giderek ülkemizin o bölgedeki kadim tarihinden gelen kozmolojik mirasını çektik. Sonra bu büyük felaket meydana geldi. Sorumluluğunu üstlendiğim bu misyon bana, gençlerin geleceğine dokunabilmek için çok kıymetli bir kapı araladı. Kardeşim yaşındaki bu gençlerin acısını biraz olsun dindirebilme ve geleceğe dair bir umut verebilme ihtimali beni çok etkiliyor."

"Geleceğe göz kırpan bir fotoğraf"

Atasever, "haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kurtuluş Rotası" isimli karesine oy verdi.

Fotoğrafın geçmişten geleceğe tam bir zaman yolculuğunu yansıttığına işaret eden Atasever, "Biraz geleceğe de göz kırpan bir fotoğraf. Ülkemizin potansiyelini gösteren ve zihnimize bir şey koyarsak ve inanırsak 100 yıl gibi bir sürede neler başarabileceğimizi çok güzel yakalamış bir kare." dedi.

Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj" isimli fotoğrafına da oy veren Atasever, "Ayçiçeği tarlasında çekilen bu fotoğraf, ayçiçeklerinin ışığa dönme davranışları ve kadın askerin de onlar gibi yüzünü ışığa dönmesi, bağlantısı açısından çok muazzam. Fotoğraf, işin hem kadrajı hem de içinde bulunduğu ortamı anlatması bakımından çok başarılı." diye konuştu.

Atasever, "çevre ve yaşam" kategorisinde Sayim Harmacı'nın "Dağlar Arasında" fotoğrafını oylayarak, fotoğrafın muazzam bir güzelliği yansıttığının, Van ve Hakkari bölgesinin de ABD'deki Yosemite Ulusal Parkı gibi milyonlarca insanın ziyaret edebileceği güzellikte olduğunun ve bunun bölgenin kalkınması için önemli fırsatlar yaratabileceğinin altını çizdi.

Aynı kategoride Ahmed ABD Alkawey'in "Masum Teknoloji" fotoğrafına da oy veren Atasever, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, Umman Sultanlığı tarafından 500 bin güneş panelinden oluşan ve bir çocuk resminin bölgeye çizildiğini gösteren bir fotoğraf. Muhtemelen bu güneş paneli tarlası, ülkenin enerji ihtiyacına büyük bir katkı sağlıyordur. Dünyadaki çöl arazilerinin yalnızca yüzde 8'ine güneş enerjisi tarlaları kursak, dünyanın 1 yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği söyleniyor. Uzay teknolojilerinin de güneş panellerinin gelişmesinde muazzam katkısı var. Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında edindiği tecrübeler, enerji bağımsızlığını sağlamada önemli katkılar verebilir. Uzaya gitme sebeplerimizden biri de tam olarak bu. Uzay teknolojileri vesilesiyle dünyadaki yaşamı iyileştirmek."

"Tek yürek olma anı"

Atasever, "spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" ve Ömer Sercan Karakuş'un "Mete'nin Nişanı" fotoğraflarına oy verdi.

Bu seçimlerinin nedenini ise Atasever, şu sözlerle açıkladı:

"Böyle anlar beni duygulandırıyor. 2002'deki unutulmaz FIFA Dünya Kupası zamanında ben 10 yaşındaydım. Herkesin ekranın başına kitlenmesini, birlik olmasını, İlhan Mansız'ın gol anını hatırlıyorum. Hatta o an deprem olduğu bile rivayet edilir. Bunlar tek yürek olma anıdır." diye konuştu.

Her alanda olduğu gibi spor alanında da ülkenin elde ettiği başarıların toplumun her kesimini birbirine kenetlemesini ümit ettiğini dile getiren Atasever, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde, okçulukta benim hoşuma giden şey bir hedefe kilitlenip o oku tam 12'den vurabilme gayesidir. Bir insanın hayatına mana katabilmesi açısından kendisine bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak üzere çabalaması çok kritik. Bu alanda dünya şampiyonu çıkarmak muazzam bir şans ülkemiz için."