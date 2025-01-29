TV+ Oscar ve Altın Küre Ödüllü Filmler Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

TV+ Oscar ve Altın Küre Ödüllü Filmler Sunuyor

TV+, Oscar ve BAFTA ödüllü filmleri izleyicilerle buluştururken, 2025 sürprizlerini de tanıttı.

29.01.2025 12:50
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TV+, sinema dünyasının Oscar, BAFTA ve Altın Küre gibi prestijli ödüllerini alan ve ödül adaylıkları bulunan yapımları izleyicileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, içerik platformu TV+, bu yıl, izleyicilerine birbirinden farklı filmlerden oluşan geniş bir seçki sunuyor.

TV+'ın 2025 sürprizleri arasında, sinemaseverlerin merakla beklediği "Maria" filmi yer alıyor. Haluk Bilginer'in performansıyla otoriterlerin beğenisini kazandığı ve "En İyi Sinematografi" kategorisinde Oscar'a aday gösterilen "Maria" filmi, ABD'li aktris Angelina Jolie'ye ise "En İyi Kadın Oyuncu" dalında "Altın Küre" adaylığı getirdi.

Robert Harris'in aynı adlı gerilim romanından uyarlanan "Conclave", ABD'de vizyona girmesinin ardından 30 milyon dolarlık gişesiyle dikkatleri üzerine topladı. Film, gişe başarısını, Altın Küre'de "En İyi Senaryo" ödülü ve BAFTA adaylıklarıyla taçlandırdı. "En İyi Film", "En İyi Film Kurgusu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" başta olmak üzere birçok farklı kategoride bu yıl Oscar'da da aday gösterilen Conclave, TV+'dan izlenebiliyor.

Başrollerinde Oscar ödüllü Cillian Murphy ve 3 kez Oscar'a aday gösterilen Emily Watson'ın bulunduğu, geçen yıl Berlin Film Festivali'nde "En İyi Film" kategorisinde Altın Ayı ödülüne aday gösterilen, Claire Keegan'ın aynı isimli çok satan romanından uyarlanan "Small Things Like These" de TV+ ile Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

Platform, bu yıl, "We Live in Time" filmiyle, bir aşk hikayesini ekranlara getiriyor. Filmin başrollerini Andrew Garfield ve Florence Pugh paylaşıyor. Jude Law ve Nicholas Hoult'un baş rollerde yer aldığı "The Order" da sinemaseverlerin tercihine sunuldu.

Adını, New York'taki yüksek güvenlikli "SING SING" cezaevinden alan ve aynı adla yapıma sunulan film, "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Özgün Şarkı" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" kategorilerinde 2025 Oscar Ödülleri'ne aday gösterildi.

Cannes Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" ve "Fipresci Ödülü"ne layık görülen "The Seed Of The Sacred Fig", izleyicilerini Altın Ayı ödüllü yönetmen Muhammed Resulof'un hayal dünyasıyla buluşturuyor.

Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia'nın ilk kurmaca filmi, güçlü hikayesiyle öne çıkan "All We Imagine As Light" da platformda bu yıl yerini alıyor.

Prömiyerini Altın Ayı için yarıştığı Berlin Film Festivali'nde yapan "My Favourite Cake", Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha'nın birlikte yönettikleri ikinci uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor.

Platform, animasyon severler için de "Memoir of a Snail" yapımını ekranlara getiriyor. El yapımı "stop-motion" tekniğiyle çekilen yapıtın, "En İyi Animasyon" dalında Altın Küre ve 2025 Oscar Ödülleri'nde adaylığı bulunuyor.

Kaynak: AA

Cillian Murphy, Haluk Bilginer, Kültür Sanat, Ekonomi, Magazin, Sinema, Bafta, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TV+ Oscar ve Altın Küre Ödüllü Filmler Sunuyor - Son Dakika

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