Ekonomi

Ülker Bisküvi 2023 İlk Yarısında 51,6 Milyar TL Ciro Elde Etti

Ülker Bisküvi 2023 İlk Yarısında 51,6 Milyar TL Ciro Elde Etti
19.08.2025 09:39
Ülker, yılın ilk yarısında 51,6 milyar TL ciro ve %17,8 FAVÖK marjı ile önemli başarılar sağladı.

ÜLKER Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ilk yarı yıl cirosunun 51,6 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirket aynı dönemi yüzde 17,8 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı ile bitirdi.

Şirketin Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam ettiğini dile getiren Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, "Yılın ilk altı ayında da ülkemizde atıştırmalık sektöründe, Suudi Arabistan ve Mısır'da ise bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Güçlü inovasyonlarımızla bu dönemde 32 yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk ve bu durum pazar payımıza da olumlu etki yaptı. Özbekistan'da yeni kurduğumuz direkt dağıtım merkezi, 12 farklı şehirdeki bölge bayilikleri ve tüm satış kanalları aracılığıyla ürünlerimizi 30 bin satış noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik tüm operasyonlarımızın kalbinde yer alıyor. İsrafsız şirket modelimizle, dünyamız, değer zinciri, çalışanlar ve toplum ana başlıkları altında topladığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hedeflerimiz için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin ana odaklarından iklim krizi konusunda 2050 net sıfır şirket olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun yanı sıra Kakaodan Fazlası, Fındıktan Fazlası, Onarıcı Tarım gibi projelerimizle de tarımı destekliyoruz. Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle buğdayın tarlada çinko ve selenyum bakımından zenginleştirilmesini sağlayan 'Biyofortifikasyon Projemiz' ilk sonuçlarını verdi. Tarlada yetiştirilme sırasında yapraktan çinko ve selenyum uygulamalarıyla beslenen buğdaydan üretilmiş sınırlı sayıda Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı Bisküvimizi piyasaya çıkarttık.

"İş süreçlerimize hızlıca entegre etmeye başladığımız yapay zeka sayesinde satış, pazarlama, üretim ve tedarik zincirinde makine öğrenmesi, optimizasyon ve görüntü işleme alanlarında projeler geliştiriyoruz. Yapay zekayı stratejik bir avantaj olarak konumlandırarak veri entegrasyonu, maliyet yönetimi gibi kritik konularda da önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bize sunduğu fırsatlar sayesinde daha hızlı ve veri odaklı karar alma süreçleri oluştururken, maliyetleri optimize ederek operasyonel verimliliği artırıyoruz. Yapay zeka destekli analitik modellerimiz sayesinde satış verilerini analiz ederek talep tahminlerini daha net hale getiriyoruz. Bu sayede stok yönetimini daha verimli hale getiriyoruz. Dijitalleşme trendlerini yakından takip ederek üretim tesislerimizde otomasyona yatırım yapıyoruz. Yapay zeka destekli otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek insan kaynağının daha stratejik işlere odaklanmasına da fırsat veriyor. Gebze fabrikamızın alt yapısına özel hazırlanan geçen yıl devreye aldığımız 20 otonom mobil robot ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyor. Bu uygulamamızı kısa bir süre önce Ankara'daki fabrikamıza da taşıdık ve 13 otonom robotu daha kullanmaya başladık.

"Spor alanında sosyal çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Ana sponsoru olduğumuz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle paralimpik sporcuların ilham veren mücadelelerini ve hikayelerini görünür kılmak amacıyla hazırladığımız 'Yüreğiyle Yarışanlar' video serimiz milyonlarda kişiye ulaştı."

Kaynak: DHA

