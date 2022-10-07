Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı - Son Dakika
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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı

07.10.2022 20:40

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) ilk günü sona erdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) ilk günü sona erdi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından ilçedeki otelde düzenlenen etkinliğin ilk günkü son etkinliğinde, Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Işık moderatörlüğünde "Mobilitenin Yarını" konuşuldu.

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, gelecek 10 senede dünyada 25 otomobil üreticisinin yarıya düşmesinin beklendiğini söyledi.

"Müşterilerimiz azalıyor, yeni müşterilerimiz kim olacak?" diye düşünmeye başladıklarını aktaran Serter, "Her şey doğru soru sormakla başlıyor. Biraz yatırım yapalım ve biraz da dünya ne yapıyor görelim diyoruz. Geleceği aramayı rahat bıraktık ve farklı farklı şeyler denedik. Hepimiz aynı şeyleri, yani yatırımları konuşuyoruz aslında ama bazı şeyleri birlikte yapmak, bizi iyileştirecek bir faktör. Herkesi kapsamak, birlikte iyileşmenin önemli bir adımı." dedi.

" İspark'ı dijitalleştirmemiz ve otomasyona geçmemiz gerekiyor"

Renault Grup Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, yeni mobilite araçlarının artık 4 tekerlek takılmış cep telefonu olduğunu dile getirdi.

Otomotiv sektöründe son yıllarda birçok değişim yaşandığını anlatan Doğu, "İçten yanmalı hibrit motorlar ve elektrikli araçlar olarak dönüşüm söz konusu. Bunun daha ilerisinde hidrojen yakıtlı araçlara geçeceğiz. Bunda amaç, karbon salınımını azaltmak. Karbon salımını düşürmezsek, dünyanın başına gelecek felaketler malum. Sonuçta elektrikten dönüş yok gibi gözüküyor. Bu teknoloji ile maddi hasarlı ve ölümlü kazalarda azalma olacak. Yazılım olmasaydı biz bunu yapamazdık. Otonom araçlar artık bir hayal değil gerçek. Önümüzdeki yıllarda klasik teknolojiler kalırken yepyeni teknolojilerin çok fazla ayrıştığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İspark Genel Müdürü Hakan Orhun da İstanbul için çözülmesi gereken en önemli problemin trafik olduğunu vurguladı.

Bu süreci planlamanın önemine işaret eden Orhun, "Bizde bütün datalar var. Bu mobilite datasından yola çıkarak biz İstanbul'u gritlere ayırarak ne durumda olduğumuzu planladık. Artık İstanbul'un en azından bilimsel ihtiyacı net olarak tanımlandı. O yüzden oradaki planlamayı da bilimsel olarak götürüyoruz. İşletme tarafından bakıldığında artık İspark'ı dijitalleştirmemiz ve otomasyonla yönetmeye geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Elektrikli ve hibrit araçlarda iş potansiyeli fazla"

Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, Türkiye ve dünyada rekabetin oldukça hat safhada olduğunu anımsattı.

Şu anda çok daha hızlı ve değiştirici dönüşümü teknoloji sayesinde yaşadığımızı dile getiren Dağtekin, "Mobilite dediğimizde bugün kıtalararası seyahat yapan gemilerden, uçaklardan, şehirlerde kullandığımız otomobillere ve scooterlara kadar çok geniş bir alandan bahsediyoruz ve yaşadıkça kelimeler kendi anlamını buluyor. Bugün mobilite dendiğinde şehir içindeki hayatımızı etkileyen yeni ulaşım çeşitliliğinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Wallbox Satıştan Sorumlu Başkan Moises Barea, Türkiye pazarında son altı aydır satışların yüzde 1'ini elektrikli veya hibrit araçların oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'de bu alanda çok fazla iş potansiyelinin bulunduğunu aktaran Barea, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her pazarın değişik hızı var ve bu hız da 3 ana konuya dayanıyor. Otomotiv endüstrisi, altyapı ve hükümetler. Otomobil üreticilerine bakarsak geçmişte olanla bugün arasındaki fark, kilometre mesafeleri kısaydı ve standart yoktu. Bugünlerde her bir otomobil üreticisinin planı var. Çoğu elektrikli araç modelleri üretmeyi planlıyorlar. Bunu yapmak istediklerinden değil, hükümetlerin yönetmelikler çıkarması ve bazı cezalar getirmesi nedeniyle."

Zirve yarın düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı - Son Dakika

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