Viennalife 27. Yılını Kutladı
20.10.2025 11:19
Viennalife, Antalya'da 2025 Satış Konferansı ile sigorta sektöründeki 27. yılını kutladı.

VİENNALİFE Emeklilik ve Hayat A.Ş., sigorta sektöründeki 27 yılını Antalya'da düzenlenen 2025 Satış Konferansı ile kutladı. İki ayrı oturumda yaklaşık bin 700 kişinin katılım gösterdiği konferansta, yapay zeka destekli dijital dönüşüm süreci ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu hakkında paylaşımlarda bulunuldu.

Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş., sigorta sektöründeki 27 yıllık birikimini, bu yıl Antalya'da düzenlenen 2025 Satış Konferansı ile kutladı.İki ayrı dönemde gerçekleştirilen organizasyona toplam bin 700 katılımcı katıldı. Katılımcılar, şirketin 2024 yılı performansını değerlendirirken, yapay zeka destekli dijital dönüşüm süreci ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu hakkında paylaşımlarda bulundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ORTAK AKIL VURGUSU

Konferans boyunca, Viennalife'ın yıl içinde gerçekleştirdiği yenilikler, dijitalleşme yolculuğu ve müşteri deneyimini ileriye taşıyan uygulamaları ele alındı. Etkinliğin ana teması olan 'Birlikte Daha Akıllıyız, Ortak Akılla Yükseliyoruz' mottosu, şirketin birlik, dayanışma ve ortak akıl temelli kurumsal kültürünü yansıttı. Üst düzey yönetim kadrosu, yapay zeka destekli dijital altyapı sayesinde müşteri odaklı çözümler üretmeye ve sektörde fark yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.

'DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Vienna Insurance Group CEO'su Hartwig Löger ise Türkiye'nin grup içindeki stratejik konumuna dikkat çekti:

"VIG olarak bizim için en değerli olan; insan, güven ve sürdürülebilirliktir. Büyümenin yalnızca finansal göstergelerle değil, uzun vadeli değer yaratma kültürüyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'daki büyüme stratejimizde özel bir yere sahip. Bölgesel gücümüzü ve teknolojik dönüşümümüzü geleceğe taşıyoruz."

'İSTİKRAR VE GÜVEN, BAŞARIMIZIN TEMELİ'

Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Lahner de VIG'nin 33 milyon müşterisinin güveniyle istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti:

"Orta ve Doğu Avrupa'nın lider sigorta grubu olarak, tüm pazarlarda sürdürülebilir bir varlık hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yapay zekayı etkin kullanan yenilikçi uygulamalarımızla geleceğe güvenle ilerliyoruz."

'YÜKSELİŞİMİZİ SÜRDÜRÜYOR, GELECEĞE BİRLİKTE İNANIYORUZ'

Viennalife CEO'su Uğur Tozşekerli ise VIG'nin 200 yıllık tecrübesi ve Viennalife'ın 27 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı:

"Hayat sigortacılığındaki büyümemizi kararlılıkla sürdürüyor, pazar payımızı yüzde 20'nin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefe, ortak akılla yükselme vizyonumuzla ilerliyoruz. Yapay zeka destekli çözümlerimizle müşterilerimize daha güçlü bir deneyim sunmayı, inovasyon ve sürdürülebilir başarı anlayışımızla kaliteli iş süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz."

SEKTÖRDE REKOR BÜYÜME, GELECEĞE GÜVENLİ ADIMLAR

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılında sigorta sektörü güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Brüt prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 838,5 milyar TL'ye, hayat sigortası primleri ise yüzde 76 artışla rekor seviyelere ulaştı. 2025 itibarıyla sektörün toplam hacminin 1,2 trilyon TL'yi aşması bekleniyor. Viennalife, bu ivmeden aldığı güçle sürdürülebilir büyüme, müşteri odaklı dijital dönüşüm ve yenilikçi hizmet anlayışı doğrultusunda sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.

"2025 Satış Konferansı boyunca düzenlenen oturumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler, Viennalife ekibinin motivasyonunu artırdı ve kurum kültürünü pekiştirdi. Katılımcılar, enerjik atmosferde hem yılın başarılarını kutladı hem de geleceğe dair hedeflerini yeniden şekillendirme fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

