Yarın açılacak Ankara-Sivas hızlı tren hattı sayesinde 12 saatlik yol, 2 saate düşüyor - Son Dakika
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Yarın açılacak Ankara-Sivas hızlı tren hattı sayesinde 12 saatlik yol, 2 saate düşüyor

25.04.2023 11:56

Ankara-Sivas arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hızlı tren hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreniyle birlikte yarın hizmete alınacak.

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara- Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara- Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara- İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya- Karaman Hattı da hizmete sunuldu.

12 saatlik yol 2 saate düşecek! Ankara-Sivas hızlı tren hattı yarın açılıyor

2 SAATE İNECEK

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak. Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.

12 saatlik yol 2 saate düşecek! Ankara-Sivas hızlı tren hattı yarın açılıyor

İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Eskişehir, Ankara, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarın açılacak Ankara-Sivas hızlı tren hattı sayesinde 12 saatlik yol, 2 saate düşüyor - Son Dakika
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