Yarın açılacak Ankara-Sivas hızlı tren hattı sayesinde 12 saatlik yol, 2 saate düşüyor

4 ülkenin kilit isimleri bir araya geliyor! Akar ve Fidan Moskova'da

Herkes 14 Mayıs'ı konuşuyor ama onların derdi başka! Yunan gazeteden skandal manşet

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara- Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara- Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara- İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya- Karaman Hattı da hizmete sunuldu.

2 SAATE İNECEK

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak. Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.

İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi.