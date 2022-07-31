Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı - Son Dakika
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Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı

31.07.2022 11:05
Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı

Yaşadıkları ülkelerden yaz tatili için Türkiye'ye dönen gurbetçiler, sıcak hava balonu dahil olmak üzere çeşitli aktivitelere katıldıkları ve alışveriş yaptıkları Kapadokya'da esnafın işlerini artırıyor.

Yaşadıkları ülkelerden yaz tatili için Türkiye'ye dönen gurbetçiler, sıcak hava balonu dahil olmak üzere çeşitli aktivitelere katıldıkları ve alışveriş yaptıkları Kapadokya'da esnafın işlerini artırıyor.

Her yıl yaz aylarında dünyanın dört bir tarafından memleket hasretiyle Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlar, turizm bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor.

Tatilde, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, sıcak hava balon turu başta olmak üzere farklı aktivitelerle ilgi çeken Kapadokya'yı tercih eden gurbetçiler, turistik merkezleri geziyor, aktivitelere katılıyor, alışveriş yapıyor.

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde hediyelik eşya satışı yapan Mevlüt Kavrayan, AA muhabirine, bu yıl turizm sezonundan memnun olduklarını söyledi.

Gurbetçilerin daha çok sahil kesimlerine yöneldiğini, kültür turizmine ilgi duyanları ise bölgede ağırladıklarını dile getiren Kavrayan, "Gurbetçilerimiz bize mutluluk getiriyor. Alışveriş yönünden de güzel, balon turlarına da rağbet gösteriyorlar. Balon, ATV ve at turlarına da epey talep oluyor. Ortalama iki gece konaklıyorlar." dedi.

Sıcak hava balonlarını tercih ediyorlar

Bölge esnafından Mücahid Hakkı Solak, gurbetçilerin ilgisinin esnafı memnun ettiğini söyledi.

Yabancı turistlerin yanı sıra gurbetçilerin gelişiyle yoğunluğun daha fazla olduğunu anlatan Solak, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimiz hem ticari açıdan hem de bölgenin tanıtılması açısından çok fayda sağlıyor çünkü yaşadıkları ülkelere döndüklerinde reklam yüzümüz oluyorlar, bizleri tanıtıyorlar. Gurbetçi vatandaşlarımız daha çok sıcak hava balonuna binmek amacıyla bölgeye geliyor. Bölgeyi yansıtan ürünlere yöneliyor ve genelde balon, peribacası gibi küçük objeleri satın alıyorlar."

Acente işletmecisi Nuran Aktaş, gurbetçilerin, 20 Temmuz'dan ağustos ayının sonuna kadar rezervasyon taleplerinde bulunduklarını, özellikle bu süreç içindeki konaklama ve tur aktiviteleri isteklerine cevap verebilmek için gayret gösterildiğini belirtti.

" Almanya'ya döndüğümde oradakilere Kapadokya'yı anlatacağım"

Doğup büyüdüğü Almanya'dan gelen Muharrem Kaymaklı, bölgede çeşitli aktivitelere katıldığını dile getirerek, "Kapadokya otantik bir yer. Manzarayı, doğayı ve yürüyüşü sevenler için güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Alışveriş, yemek açısından da Türk kültürü tarzını beğenenler için en iyi yer diyebilirim." diye konuştu.

Almanya'dan ailesiyle Kapadokya'ya gelen Emin Tekce, birkaç yılda bir Türkiye'ye geldiklerini, üç haftalık tatilleri boyunca hem memleketlerini hem de turizm bölgelerini gezdiklerini söyledi.

Kapadokya'ya ilk kez geldiğini anlatan Tekce, "Ben burayı sosyal medya aracılığıyla tanıdım. Manzara, doğal ve tarihi yapılar çok güzel. Herkes burayı görmeli. Almanya'ya döndüğümde oradakilere Kapadokya'yı anlatacağım. Burası değerli bir yer." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı - Son Dakika
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